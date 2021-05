Conheça as diferenças entre os níveis de contas do macOS

Já falamos recentemente por aqui sobre como criar uma conta de convidado e um grupo de usuários no macOS.

Publicidade

Hoje, vamos explicar quais são as diferenças entre as contas padrão, administrador e de compartilhamento, além de mostrar como converter um usuário padrão em administrador no sistema. Vamos nessa? 👨‍💻

Diferenças entre os tipos de conta no macOS

Atualmente, você pode escolher entre três tipos de contas no macOS.

Padrão

A conta padrão possibilita que usuários possam instalar aplicativos e fazer os seus próprios ajustes como preferirem. Por outro lado, eles não conseguem adicionar outros usuários ao computador ou fazer ajustes importantes nas contas deles.

Administrador

A de administrador, por outro lado, oferece um leque maior de privilégios. Com ela, é possível adicionar novos usuários e gerenciá-los. Inclusive, quando você configura o Mac pela primeira vez, a conta é criada automaticamente como sendo de administrador. Posteriormente, caso queria, você também pode adicionar novos usuários como administradores.

A Apple recomenda, porém, que você não configure o início de sessão automático com uma conta de administrador. Assim, você não corre o risco de deixar o seu computador vulnerável a outras pessoas.

O administrador tem também acesso total ao drive do Mac, sendo capaz de alterar arquivos de sistema e até executar comandos do Terminal como root, usando o comando sudo . Basicamente, é uma conta sem limitações.

Apenas Compartilhamento

A conta de apenas compartilhamento, como o próprio nome já diz, permite que usuários possam acessar apenas arquivos compartilhados de forma remota, não sendo possível iniciar a sessão no computador ou fazer ajustes nas contas contidas nele.

Para fazer isso, você talvez tenha que dar a permissão de acesso ao usuário em um dos arquivos que deseja compartilhar ou, por exemplo, acesso à tela compartilhada. Isso pode ser feito nos ajustes em “Compartilhamento de Arquivo”, “Compartilhamento de Tela” ou “Gerenciamento Remoto”, indo em Preferências do Sistema » Compartilhamento.

Converter uma conta padrão em uma de administrador

Se quiser, é possível transformar uma conta padrão do sistema em uma de administrador, dando assim acesso completo aos privilégios supracitados.

Para fazer isso, vá em Preferências do Sistema » Usuários e Grupos. Clique no cadeado localizado no canto inferior esquerdo e digite a senha do sistema para poder fazer as alterações.

Em seguida, selecione o usuário que possua uma conta padrão e marque a caixa ao lado de “Permitir ao usuário administrar este computador”.