Converta e transfira qualquer arquivo para seu iPhone/iPad com o WALTR PRO

Passar arquivos para seu iPhone ou iPad (ou iPod, vai que…), seja via cabo ou por alguma forma remota, não é mais uma tarefa que exige três PhDs em Física Quântica como era há alguns anos. Ainda assim, o processo ainda não é o sonho de simplicidade que você poderia desejar: vários arquivos enfrentam problemas de compatibilidade, cada app tem seu próprio método de importar dados e, se você quiser usar o cabo Lightning para transferências mais rápidas, boa sorte usando o Finder no macOS.

O que fazer, então? Bom, se você sentiu a dor de qualquer um dos cenários acima descritos, o WALTR PRO, da desenvolvedora Softorino, pode ser uma recomendação bem interessante.

Descrito como a nova e mais poderosa versão do aplicativo WALTR, sobre o qual já falamos, o utilitário para macOS e Windows tem como proposta ser a sua central de transferência e conversão de arquivos para o iPhone ou iPad. Para isso, ele conta com uma interface muito simples: basta abrir o app, plugar seu dispositivo com o cabo Lightning e começar a arrastar os arquivos desejados para a janela apropriada.

O aplicativo é inteligente o suficiente para detectar e converter qualquer arquivo, seja lá do que for (imagem, áudio, vídeo, documento, ebook, etc), para o formato apropriado para o seu dispositivo. Os arquivos transferidos já são automaticamente depositados em seus aplicativos padrão, mas você pode pode aplicar ações especiais para alterar esse comportamento.

Pressionando ⌘ ao arrastar um arquivo, por exemplo, o WALTR PRO abrirá uma janela especial na qual você pode editar todos os metadados do arquivo antes de enviá-lo ao dispositivo. Pressionando ⌥ , você pode selecionar o aplicativo de destino para aquele app — desta forma, em vez de enviar um PDF para o aplicativo Arquivos (como seria o padrão), você pode transferi-lo diretamente para o Adobe Acrobat ou para o Kindle, por exemplo.

O aplicativo tem ainda uma seção especial para você transferir suas músicas salvas localmente direto para a sua biblioteca do Apple Music — desta forma, você pode escutar seus arquivos, inclusive lossless, em qualquer dispositivo atrelado à sua conta. O WALTR PRO é capaz até mesmo de reconhecer músicas automaticamente e adicionar metadados como capa, nome da faixa, artista e álbum.

Você também pode usar o app como um conversor local: arrastando os arquivos desejados para o ícone da pasta, você pode fazer os ajustes necessários e selecionar o diretório de destino daquela conversão, seja no próprio Mac ou num disco externo.

O WALTR PRO pode ser baixado no site da Softorino, mas sua versão gratuita tem uma limitação no número de arquivos que você pode transferir e converter. Para desbloquear o software, é necessário fazer a compra da sua versão completa, que custa US$30 (na licença anual) ou US$60 (definitiva) — usuários do WALTR 2 podem fazer o upgrade com 50% de desconto nestes valores.