ECG e notificação de ritmo cardíaco irregular chegam à Austrália

Mais de dois anos após ter sido apresentado, finalmente usuários de Apple Watches Series 4, 5 e 6 podem tirar proveito do aplicativo ECG na Austrália. Além disso, o recurso de notificação de ritmo irregular também foi disponibilizado no país para usuários do Apple Watch Series 3 ou posterior, como divulgado pela Apple.

Ambos os recursos estão disponíveis para brasileiros desde julho de 2020.

É importante ressaltar que o app ECG e a notificação de ritmo cardíaco irregular são coisas distintas: enquanto o primeiro faz uma medição de 30 segundos dos seus batimentos para detectar sinais de fibrilação atrial (AFib), o segundo diz respeito à variabilidade dos seus batimentos ao longo do dia — o qual também serve para detectar AFib, vale notar.

De acordo com a Apple, os recursos estão disponíveis nas versões mais recentes do iOS e do watchOS — as quais, diga-se de passagem, também disponibilizaram o ECG e as notificações de ritmo cardíaco irregular na Malásia e no Peru.

Como dissemos, apenas os Apple Watches Series 4, 5 e 6 são compatíveis com o recurso de eletrocardiograma. Já as notificações de ritmo cardíaco irregular estão disponíveis a partir do Apple Watch Series 3 (incluindo o SE).

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

