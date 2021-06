Museu terá produtos raros da Apple com exposição presencial e digital

A MacPaw, empresa por trás do Setapp e do CleanMyMac X – está criando um museu em Kyiv (na Ucrânia) com uma exibição presencial e digital de diversos produtos raros da Apple. O MacPaw Space explorará a grande história e design dos produtos da Maçã.

A exposição será permanente e terá 323 produtos. A companhia comprou as peças de um colecionador, e elas se juntam à coleção comprada da empresa nova-iorquina, Tekserve, que já estavam em exposição no escritório da MacPaw desde 2017.

Como muitos ainda estão em casa por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a empresa não conterá a exposição apenas ao meio físico. E mais: a MacPaw disse que exposição online não será apenas uma reprodução da original, mas sim uma experiência totalmente pensada para o meio digital.

A coleção inclui alguns itens incríveis, como:

Um Macintosh 128k , assinado por ninguém menos que Steve Wozniak .

, assinado por ninguém menos que . O Mac Portable , o primeiro computador “portátil” da Apple que pesa 7,14kg. Esse Mac tem assinaturas de toda a equipe que estava trabalhando nele na época.

, o primeiro computador “portátil” da Apple que pesa 7,14kg. Esse Mac tem assinaturas de toda a equipe que estava trabalhando nele na época. Um Macintosh do vigésimo aniversário que custava US$7.500 quando foi anunciado. Os computadores foram entregues aos clientes em uma limusine pela equipe da Apple em traje de gala — e ele ainda ajudavam no processo de instalação da maquina.

do vigésimo aniversário que custava US$7.500 quando foi anunciado. Os computadores foram entregues aos clientes em uma limusine pela equipe da Apple em traje de gala — e ele ainda ajudavam no processo de instalação da maquina. iBook Clamshell, o primeiro computador a ter uma placa de rede AirPort, a primeira a oferecer acesso à internet Wi-Fi para as massas.

O CEO e fundador da MacPaw, Oleksandr Kosovan, disse:

Não é de se admirar que a Apple tenha inspirado milhões de pessoas com sua abordagem única para o design de produto que sempre foi ditador de tendências. Graças às grandes mentes da Apple, agora temos produtos tecnológicos indispensáveis que alimentam nossos olhos a cada segundo. Alguns deles são como peças de arte, e estamos muito felizes por ter essa oportunidade de compartilhar esses itens icônicos com outros fãs.

O MacPaw Space tem a intenção de ser um espaço para que pessoas criativas troquem suas ideias em uma “comunidade com ideias semelhantes e encontrem apoio para torná-las realidade”.

Além disso, o novo museu será apenas uma parte do MacPaw Space; o local também hospedará encontros, palestras, workshops e muito mais. Será um lugar 100% sem dinheiro (papel), equipado com sistema de pagamento sem contato e os ingressos serão vendidos online.

Confira o vídeo sobre o museu abaixo:

O MacPaw Space está atualmente em desenvolvimento e, é claro, nós avisaremos quando ele abrir. Se você não quiser ir à Ucrânia, pelo menos poderá ver a exposição virtual. ✈️😛

dica do Luciano d’Avila