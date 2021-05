PCs têm melhor experiência com jogos do que Macs, diz Intel

Nos últimos meses, a Intel declarou (pelo menos nas suas peças de marketing) guerra à Apple com comerciais que explicitamente atacam a Maçã e seus produtos.

No entanto, a investida mais recente da Intel saiu pela culatra: segundo a fabricante de chips, a experiência de jogos em PCs é melhor do que em qualquer MacBook — só que ela esqueceu que o notebook topo-de-linha da Maçã usado na comparação é equipado justamente por um processador… dela.

A declaração foi feita durante a apresentação dos processadores de 11ª geração (série H), quando a Intel mostrou um gráfico comparando um MacBook Pro de 16 polegadas (equipado com um processador Core i9 9980HK e uma placa gráfica AMD Radeon Pro 5600M) com um PC (configurado com um chip Core i5 11400H com uma placa GeForce RTX 3060).

Como é possível conferir no gráfico acima, o desempenho do PC foi melhor que o do Mac em cada um dos games testados. Entre os pontos analisados, a empresa destacou a má experiência com o Mac ao usar um emulador ou uma máquina virtual.

A Intel também argumentou que mais da metade dos “jogos mais populares de hoje” não é suportada no próprio macOS, sugerindo que uma grande proporção da base de usuários do Mac não está “suficientemente satisfeita devido à limitação das opções de jogos em seu sistema”.

Desde a estreia do chip ‌M1‌, a Intel tem sido bastante agressiva para minimizar o SoC da Apple a favor dos seus próprios processadores — e a Maçã até contra-atacou.

Quando questionado se a Intel estava “queimando pontes com a Apple”, o estrategista-chefe de desempenho da empresa, Ryan Shrout, disse que “a Apple tornou pública a mudança para seu próprio silício” e que por isso a Maçã “havia se tornado sua concorrente”.

