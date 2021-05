Pesquisa aponta boas vendas dos iPhones 12 em relação aos anteriores

De acordo com uma nova pesquisa da Counterpoint Research, a base de dispositivos em uso da família iPhone 12 está melhor do que a da geração passada.

Os modelos da linha iPhone 11 tinham uma participação de 15% no primeiro trimestre 2020, enquanto os iPhone 12 abocanham 16% de participação no mesmo período de 2021.

A Counterpoint ainda afirmou que a base instalada do iPhones aumentou apenas 2% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Mas vale notar que a expansão da base instalada não faz parte da estratégia da Apple; em vez de reduzir o ASP (average selling price — isto é, o preço médio de venda) para aumentar sua base instalada, a Apple mantém seu ASP e obtém uma boa receita com acessórios e serviços.

É importante lembrar também que, ao contrário dos dados de vendas ou remessas, o número da base instalada de dispositivos nos informa sobre o número de unidades de um produto em uso.

Falando sobre modelos de gerações passadas, os dados da pesquisa confirmam que a linha iPhone 11 manteve um momento de vendas alto mesmo após o lançamento dos iPhones 12. Para comparação: Os iPhones XS (lançados em setembro de 2018) faziam parte de 21% da base de dispositivos instalados no primeiro trimestre de 2020, enquanto os iPhones 11 (lançados em setembro de 2019) mantiveram 25% da base no mesmo período de 2021, mostrando uma diferença de 4% entre os dois.

Comparando as linhas iPhone 12 e 11, a pesquisa confirmou que as vendas dos modelos Pro cresceram em relação aos modelos “normais” no ano anterior. Enquanto a base instalada dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max cobriam 44% da linha no primeiro trimestre de 2020, os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max representam 54% das estimativas. A pesquisa explica que esse crescimento é provavelmente fruto das diferenças entre o sistema de câmeras dos modelos Pro e dos normais.

A pesquisa ainda fez uma comparação entre os dez modelos de iPhones com a maior base instalada de usuários. Enquanto o iPhone 7 estava no topo da lista com 13% no primeiro trimestre de 2020, o iPhone 11 ocupou a liderança com 16% no mesmo período de 2021. Confira:

Dados do Q1 2020

Dados do Q1 2021

Que a nova linha de iPhones está vendendo bem, não é lá novidade. Há alguns meses, a própria Counterpoint afirmou que os iPhones 12 dominaram os mercado de smartphones no primeiro trimestre do ano. Há alguns meses, a firma de pesquisas também afirmou que o iPhone 12 foi o smartphone 5G mais vendido no mundo.

De qualquer forma, é interessante ver que, mesmo competindo com modelos relativamente novos como o iPhone SE e tendo chegado ao mercado quase dois meses depois do habitual, os iPhones 12 continuam firmes e fortes.

via AppleInsider