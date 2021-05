Rumor: iPads com tela OLED chegarão só em 2022

Em novembro passado, comentamos um rumor sobre o “cronograma” de lançamentos de iPads para este ano. Na época, as especulações eram de que a Apple lançaria dois modelos de iPads Pro em 2021: um com display Mini-LED e outro com display OLED .

Publicidade

Embora eles tenham acertado em cheio no primeiro, um rumor mais recente divulgado pelo ETNews, no entanto, aposta que o upgrade para os displays OLED ocorrerá só em 2022.

De acordo com as informações, a Samsung fornecerá as telas para os futuros iPads — dias após outro rumor apontar que a empresa já estaria fabricando displays de 120Hz pros “iPhones 13”.

Ainda segundo o rumor, todos os modelos de iPads lançados em 2023 poderão ter telas OLED — o que resultaria num crescimento vertiginoso no segmento.

Publicidade

Como informamos, o novo iPad Pro de 12,9 polegadas adotou a tecnologia Mini-LED — a qual oferece brilho, taxa de contraste e pretos mais profundos. No entanto, diversos usuários têm reclamado de um problema de zonas de brilho (blooming) em algumas situações.

Nesse caso, as telas OLED não teriam o mesmo problema, pois os pixels dos displays OLED são autoemissivos (o que significa que eles emitem sua própria luz).

iPads Pro de 11″ e 12,9″ de Apple Preço à vista: a partir de R$9.719,10

Preço parcelado: em até 12x de R$899,92

Cores: cinza espacial ou prateado

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 3ª geração (11″) e 5ª geração (12,9″) Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via SamMobile