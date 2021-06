Aplicativo Apple TV chega ao NVIDIA SHIELD

Como o NVIDIA SHIELD (ainda?) não desembarcou oficialmente no Brasil, pode ser que alguns de vocês desconheçam o híbrido de console e dispositivo de streaming da empresa de jogos, baseado no Android TV. O fato é que hoje o aparelho ficou mais completo com a chegada de mais uma plataforma ao seu ecossistema — a da Apple.

Publicidade

A NVIDIA anunciou hoje a chegada do aplicativo Apple TV ao SHIELD. Com isso, os usuários poderão acessar o Apple TV+, seus filmes comprados pela iTunes Store e os canais integrados à plataforma (como o AMC+, o Paramount+ e o Starz) — dependendo da disponibilidade geográfica, claro.

O app já chega com suporte ao Dolby Vision, para transmissões (em TVs compatíveis) em 4K HDR , e a áudio em Dolby Atmos. Além disso, usuários podem comandar o aplicativo por meio do Google Assistente embutido no NVIDIA SHIELD — é possível usar comandos de voz para pausar, retomar, rebobinar ou avançar a reprodução, por exemplo, além de fazer buscas diretamente com a assistente.

O aplicativo Apple TV já está disponível na Play Store do NVIDIA SHIELD. Para quem tiver um desses dispositivos por aí, boa diversão!

via MacRumors