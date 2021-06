Apple Music celebra o mês do Orgulho LGBTQ+ com conteúdo exclusivo

Junho é o mês de celebração do Orgulho LGBTQ+ e a Apple planejou a liberação de conteúdos exclusivos focados em igualdade, resiliência e comunidade no Apple Music.

Publicidade

A empresa tem uma forte relação com a comunidade LGBTQ+ e, desde que seu CEO Tim Cook assumiu sua orientação sexual, em 2014, essa relação de orgulho só vem crescendo. Tanto é que, todos os anos, a Apple participa da Parada do Orgulho de San Francisco.

O conteúdo exclusivo do Apple Music inclui vídeos de conversas e entrevistas com artistas como Rob Halford (Judas Priest), Ben Platt, MNEK, girl in red e outros.

Além disso, a Apple liberou playlists curadas com músicas selecionadas por artistas como Tayla Parx (“Poder Queer”), Hayley Kiyoko (“Romance entre elas”), Troye Sivan (“Faz carão”), Mykki Blanco (“Resista!”) e Claud (“Empoderados”).

Também foram disponibilizadas diversas seções com playlists de artistas selecionados (inclusive brasileiros, como Pablo Vittar), mixes de DJs, programas de rádio e especiais do Apple Music nos canais Apple Music 1, Apple Music‌ Hits e ‌Apple Music‌ Country.

Publicidade

Na Apple Music TV — por enquanto indisponível no Brasil e em Portugal —, teremos uma programação dedicada nos dias 6, 13, 20 e 27 de junho.

A Maçã disponibilizou uma página no Apple Music com acesso às diversas seções com conteúdo voltado ao orgulho, e que continuarão sendo atualizadas durante o ano.

Publicidade

No mês passado, vale lembrar, a Apple também anunciou novas pulseiras e mostradores Orgulho para Apple Watches.

via MacRumors