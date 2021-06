Coinbase anuncia suporte ao Apple Pay para pagamentos com criptomoedas

A Coinbase é a maior corretora de criptomoedas do mundo, possibilitando que usuários de diversos países comprem e vendam moedas como Bitcoin, Ethereum e outras — além de, em determinados locais, fazer operações financeiras com essas moedas diretamente por sua plataforma.

Agora, a empresa anunciou uma integração importante com as duas carteiras digitais mais usadas no mundo: o Apple Pay e o Google Pay.

Com a novidade, usuários do cartão Coinbase Card poderão usar os sistemas da Apple e do Google para pagar suas compras diretamente com criptomoedas — bastará cadastrar o cartão em uma das plataformas e usar o seu dispositivo (como o iPhone ou o Apple Watch, no caso da Maçã) nos terminais de compra que aceitam os métodos de pagamento sem contato.

A novidade será liberada de forma aos poucos: a Coinbase começará a distribuir convites entre os usuários que se cadastraram previamente para receber o recurso — nesse link, é possível se juntar lista de espera. Quem usar o Coinbase Card via Apple Pay ou Google Pay estará elegível ao programa de benefícios da empresa, que dá até 4% de cashback em determinadas criptomoedas.

Vale notar que a Coinbase opera no Brasil, mas não oferece seu cartão aos brasileiros — por aqui, só é possível usar a funcionalidade de conversão de criptomoedas. O Coinbase Card está disponível em países como Estados Unidos, Canadá, México, Singapura e boa parte dos países da Europa, incluindo Portugal. A disponibilidade geográfica dos serviços da corretora pode ser vista nessa página.

