Comercial japonês mostra como o Apple Watch estimula uma vida mais saudável

Depois de alguns anos iniciais de crise de identidade, a Maçã enfim reconheceu o verdadeiro potencial do Apple Watch — não como um acessório fashion ou particularmente estiloso, mas como um aliado valioso da saúde e do bem-estar do usuário. E o comercial mais recente do reloginho serve justamente para solidificar essa imagem.

Publicidade

Produzido e lançado exclusivamente no Japão, o comercial é intitulado “さあ、アクティブな方へ” (em tradução livre, “Agora, para as pessoas ativas”). A ideia é mostrar, de uma forma lúdica, todos os momentos do dia a dia nos quais o Apple Watch estimula o usuário a adotar práticas mais saudáveis, seja escolhendo subir uma escada em vez de um elevador, praticar alguma atividade física, usar a bicicleta em vez do carro e muito mais.

O comercial também tira proveito, claro, dos recursos incluídos no watchOS 7, como o monitoramento de sono — afinal, uma vida saudável não resume-se apenas aos seus momentos de atividade, mas também àqueles no qual você está em repouso.

Ficou divertido, não?

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

