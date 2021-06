Como adicionar Memojis aos seus contatos [iPhone e iPad]

Já falamos bastante por aqui sobre os Memojis, emojis personalizados que podem responder às suas expressões faciais usando a câmera TrueDepth de iPhones e iPads equipados com Face ID.

A Apple também oferece a possibilidade de criar adesivos de Memoji, que podem inclusive serem compartilhados em outros mensageiros, como o WhatsApp e o Telegram, por exemplo.

Outro uso interessante para os Memojis está na inserção deles como fotos dos seus contatos, o que pode facilitar a busca por algum específico.

Como adicionar um Memoji a um contato no iPhone/iPad

Abra o app Contatos e selecione aquele que deseja adicionar um Memoji como foto. Em seguida, toque em “Editar” (no canto superior direito) e novamente em “Editar” (se o contato já tiver uma foto; se não, toque em “Adicionar Foto”), abaixo do espaço reservado para a imagem.

Você verá por lá, além de opções de emojis “normais”, uma seção para adicionar um Animoji ou Memoji. Para ver todas as opções disponíveis, vá em “Ver Mais”.

Como criar um Memoji para um contato específico

Se quiser criar um Memoji personalizado para o contato, toque no botão de “+”. Aqui, o processo de criação segue o mesmo usado para criá-lo pelo Mensagens. Basta escolher itens como cor da pele, penteado, sobrancelhas, olhos, cabeça, nariz, boca e orelhas, por exemplo. Quando tiver finalizado, toque em “OK”.

Feito isso, toque novamente no Memoji já criado e escolha uma das expressões faciais pré-determinadas ou, se preferir, crie uma nova. Para isso, faça a expressão desejada e toque no botão azul, localizado no lado esquerdo.

Se desejar apagar a expressão e refazê-la, vá no ícone de uma lixeira (lado esquerdo) e recomece. Após a captura ser feita, toque em “Seguinte”.

Na próxima tela, escolha se deseja mover ou redimensionar o Memoji. Depos, vá em “Escolher” e selecione uma cor de fundo para o avatar. Feita a escolha, confirme tudo para salvá-la.

Legal, né? 😛