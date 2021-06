Como alterar o seu nome no Facebook [iPhone, iPad e web]

Apesar de ser alvo de muitas críticas nos últimos tempos com relação à sua privacidade, fato é que o Facebook segue sendo a rede social mais usada no mundo.

Justamente por ser tão popular, muitas pessoas acabam querendo tornar a sua experiência com ela ainda mais personalizada. Na dica de hoje, mostraremos como você pode alterar o seu nome/nome do meio/sobrenome na rede social usando o aplicativo do iPhone/iPad ou diretamente pela web.

Antes de mais nada, é preciso que fique claro que você só pode alterar o nome para outro que esteja na sua identidade ou em outros documentos como passaporte, carteira de habilitação, título de leitor ou certidão de nascimento, por exemplo.

Além disso, você só poderá alterá-los a cada 60 dias, então é bom pensar com calma antes de fazer qualquer mudança. 😄

Como alterar o nome do Facebook pelo app do iPhone/iPad

Dito isso, abra o app do Facebook e vá até o botão de menu, localizado no canto inferior direito. Em seguida, toque em Configurações e Privacidade » Configurações » Informações Pessoais e selecione o seu nome.

Escolha então o novo nome, nome do meio e/ou sobrenome. O Facebook lembra, ainda, que não é possível adicionar palavras aleatórias, letras maiúsculas, pontuações ou outros caracteres.

Feita a mudança, toque em “Conferir alteração” e digite a sua senha usada para entrar na rede social.

Nessa mesma tela, ainda é possível adicionar um apelido ou outro nome, como de solteiro, casado, do pai ou de registro, por exemplo. Para isso, vá em “Adicionar um apelido”, um “nome de registro”, etc.

Como alterar o nome do Facebook pela web

Quando estiver devidamente logado com a sua conta no Facebook e na página inicial, clique na flechinha localizada no canto superior direito e depois em Configurações e Privacidade » Configurações.

Na seção Geral, vá em “Editar” ao lado do seu nome e faça as alterações que deseja. Depois, clique em “Conferir Alteração” e digite a sua senha para confirmar.