Como evitar que o brilho da tela diminua com o Mac na bateria

Se você despluga o cabo de energia do MacBook [Air/Pro] enquanto está usando o computador, já deve ter notado que a tela fica levemente mais “escura”. Por padrão, o sistema faz isso a fim de ajudar a economizar energia.

Para muitos, porém, isso acaba se tornando incômodo, já que pode alterar a visualização/aspecto de algum conteúdo que você esteja vendo no momento – principalmente aqueles que necessitam de um cuidado maior, como quem edita fotos e vídeos.

Porém, há uma maneira de contornar essa situação no macOS, permitindo que a tela siga com a mesma intensidade de brilho mesmo com o Mac usando a bateria.

Para fazer isso, vá em Preferências do Sistema » Bateria. Na aba lateral, selecione “Bateria” e desmarque a opção “Escurecer levemente a tela durante o uso da bateria”.

Apesar disso, tenha em mente que a opção afetará a duração da bateria, é claro. Ainda assim, você pode habilitar novamente esse escurecimento automático da tela indo quando não precisar usar o brilho máximo nesse estado.

Fácil, não é? 👨‍💻

