Conceito de Mac Pro imagina um novo (e ousado) design e módulos universais

Nós comentamos conceitos de Macs Pro com módulos há muito tempo. Por meio de um dispositivo assim, seriam necessários apenas módulos empilháveis para substituir uma placa gráfica, a CPU , o armazenamento, a RAM e outros componentes.

Em 2019, inclusive, quando os rumores desses desktops estavam mais quentes, o canal do YouTube Tailosive Tech publicou um vídeo afirmando que os módulos finalmente sairiam do papel — o que, como sabemos, acabou não acontecendo.

Como sonhar não custa nada, hoje, o designer Antonio De Rosa publicou em seu portfólio uma ideia original — e ousada — para a mais suprema linha profissional de Macs.

Segundo o conceito de De Rosa, na parte frontal do dispositivo haveria apenas duas portas USB-C e um leitor para cartão SD. Na traseira dele, estariam as outras portas, tais como a de conexão Ethernet, Thunderbolt (USB-C), HDMI e USB-A. O designer foi além e até implementou a nova tomada de força magnética apresentada nos novos iMacs.

O dispositivo, por sua vez, abandonaria o design “ralador de queijo”, deixando apenas um espaço para ventilação na parte inferior. Seus módulos seriam posicionais atrás e vendidos separadamente pela Apple. De Rosa afirma que todos os gostos dos usuários seriam supridos com esse modelo de módulos, e eles poderiam personalizar como quisessem.

Vale lembrar que Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou no início deste ano que a Apple estaria trabalhando em dois novos Macs Pro. O primeiro seria uma atualização esperada da atual máquina, com o mesmo design — afinal, ela foi lançada em 2019 — e continuaria com chips da Intel.

O segundo modelo, no entanto, contaria com o Apple Silicon e teria “menos da metade” do tamanho do atual Mac Pro, como especulado anteriormente. O design contaria com um exterior de alumínio e se assemelharia, quem sabe, ao Power Mac G4 Cube!

No ano passado, a Bloomberg também disse que a Apple estava trabalhando em futuros Macs mais potentes com sucessores do chip M1 que poderão ser equipados com até 32 núcleos de alta performance.

Palpites sobre a próxima geração do Mac Pro? 👀

