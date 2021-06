Firefox 89 aposta em design minimalista, novas ferramentas de privacidade e mais

A Mozilla lançou hoje a versão 89 do Firefox. Embora a atualização do navegador traga muitas correções de erros, a mudança que mais se destaca é, sem dúvidas, o design renovado, que aposta no minimalismo.

A proposta da companhia é poupar o usuário de muitos cliques. Por isso, a Mozilla simplificou os menus e as barras de ferramentas, tentando eliminar distrações.

A simplified toolbar, streamlined menu, innovative tab design & cutting-edge security & privacy tools make this the best Firefox yet. pic.twitter.com/3CXhB2M9uN — Firefox 🔥 (@firefox) June 1, 2021 Estudamos mais de 17 bilhões de cliques para manter o que você ama, deixar o que não gosta e melhorar todo o resto.

Uma barra de ferramentas simplificada, menu otimizado, design de abas inovador e ferramentas de segurança e privacidade de última geração tornam este o melhor Firefox de todos os tempos.

Além disso, o Firefox 89 traz uma série de alterações visuais: ícones mais claros, nova paleta de cores e uma barra de ferramentas renovada, voltada apenas para os itens usados com mais frequência. Agora, o navegador possui uma aparência mais clean e sem muitas distrações.

O novo visual das abas também chama bastante atenção. Em vez de ficarem “presas”, agora ficam suspensas, dando a impressão de que estão flutuando. O efeito é, diria, bastante sofisticado. A ideia aqui foi apostar no minimalismo e isso é especialmente perceptível na barra de URL, que possui uma iconografia minimalista e limpa.

O menu suspenso do lado direito também foi simplificado. Embora as diferenças para as versões anteriores não sejam tão perceptíveis, alguns usuários podem sentir falta de atalhos como o de “Restaurar guias da sessão anterior”, que agora está na opção “Histórico”. Contudo, ainda é muito cedo para ver se a renovação do design, de fato, poupa cliques (ou não).

Há também outras alterações notáveis: durante os primeiros momentos de uso, o navegador demonstra alguns dos temas disponíveis para personalização — de acordo com o sistema, claro, escuro e Alpenglow. Outra novidade é o formato das guias que reproduzem conteúdo. Agora, elas exibem as mensagens “REPRODUZINDO” ou “PICTURE-IN-PICTURE” na parte inferior.

Para iOS e iPadOS, a experiência do navegador foi aprimorada e agora traz uma interface moderna e diferenciada. Ao abrir uma nova guia, o teclado aparece automaticamente, aumentando a velocidade das pesquisas. Isso, claro, sem contar com as melhorias das abas sincronizadas — que agora estão mais notáveis, não mais ocultas no menu — e a renovação do design.

Há, ainda, novidades exclusivas para o macOS! O Firefox 89 integre-se mais nativamente ao sistema operacional, incluindo suporte para o efeito de rolagem elástica — uma animação de salto suave que indica o fim de uma página — e menus contextuais nativos, com suporte aos modos claro e escuro do sistema operacional.

Além disso, ele agora traz oferece suporte ao “smart zoom” (ou zoom inteligente). Para usá-lo, basta tocar duas vezes com dois dedos no trackpad ou com um único dedo no Magic Mouse para ampliar o conteúdo apontado pelo cursor.

Por fim, melhorias nas ferramentas para desenvolvedores também foram anunciadas pela Mozilla.

Novas ferramentas de compatibilidade e privacidade

A Mozilla também fechou parceria com o Web Compat. Com isso, usuários agora podem relatar sites que não são exibidos bem no navegador devido a possíveis conflitos de compatibilidade. No menu, há como acessar rapidamente a opção de avisar um site que apresenta problemas. A mensagem, então, chegará aos responsáveis ​​para que resolvam o conflito.

Essas melhorias são somadas a novos recursos do SmartBlock — introduzido no Firefox 87 —, que chegou à sua segunda versão. Usando a função, os usuários podem bloquear rastreadores e cookies, que monitoram nossa atividade quando visitamos determinados sites.

O modo de navegação privada agora está ainda mais seguro no Firefox 89. A Mozilla finalmente habilitou por padrão o “Total Cookie Protection” (“Proteção Total contra Cookies”), que restringe os cookies aos sites onde foram criados.

Com isso, as empresas não conseguiram rastrear os usuários de um site para outro. A funcionalidade foi introduzida no Firefox 86, mas só era ativada quando a proteção contra rastreamento (Enhanced Tracking Protection, ou ETP) era alternada para modo “Estrito“.

O Firefox 89 agora está disponível no site oficial da Mozilla, caso você ainda não use o navegador. Se você já o possui, a atualização ocorrerá automaticamente a partir de hoje. Há também como forçá-la indo no menu Firefox » Sobre o Firefox.

Na App Store, a atualização para iPhones/iPads também já está no ar.