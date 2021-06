★ FixTech: economize até 70% em reparos de placa lógica de Macs!

Se antes você já deixava de consertar o seu Mac em uma assistência autorizada por conta do valor da troca da placa lógica, agora, com o aumento do dólar, realmente está quase impossível trocá-la por uma nova. A Apple elevou em quase 50% o valor de reparos, então o que já era caro ficou ainda mais caro.

O principal motivo de os reparos de MacBooks e iMacs serem tão caros na Apple é que a rede de assistências autorizadas dela não realiza o conserto das placas em si, apenas fazem a troca por uma nova — deixando, assim, o custo muito elevado para o cliente.

A FixTech é uma assistência técnica especializada Apple que, por não ser uma autorizada, consegue realizar o reparo na placa lógica, fazendo a troca apenas dos componentes eletrônicos que realmente apresentam algum defeito. Desta forma, o valor do reparo fica muito abaixo da troca total da placa e o cliente economiza até 70% do valor se comparamos com a troca da peça — e com garantia de 120 dias.

Os consertos de MacBooks, iMacs e Macs mini são realizados em laboratórios modernos e completos nas unidades da FixTech, localizadas no Rio de Janeiro; clientes podem optar por levar seus Macs pessoalmente, solicitar um recolhimento ou enviar por transportadora.

Etapas do reparo

A FixTech valoriza a transparência em todas as etapas do reparo. Todas as interações com a assistência são enviadas por email e WhatsApp, e registradas no portal do cliente.

Orçamento

O orçamento é gratuito e a FixTech não remove nenhum componente do Mac para realizá-lo; assim, o cliente fica completamente à vontade para fazer outros orçamentos.

A depender do caso, junto ao orçamento é enviado também um diagnóstico com fotos ou vídeos.

Reparo

Durante o reparo, o cliente recebe informações do andamento via email e WhatsApp — muitas vezes também com fotos e vídeos.

Conclusão

Ao concluir o reparo, o técnico responsável faz um vídeo explicando tudo o que foi feito no computador e dá dicas para prevenir que o defeito apareça novamente — se necessário. O cliente só efetua o pagamento após a realização do reparo e a validação do funcionamento do Mac.

Confira um exemplo de um vídeo enviado por um técnico da FixTech:

Bastidores da FixTech

Atualmente, a FixTech é uma das poucas assistências especializadas em reparos eletrônicos que mostra tanto no seu site quanto nas redes sociais fotos/vídeos reais dos laboratórios e principais reparos realizados, afirmando o seu comprometimento com a transparência total com o cliente.

Mais sobre a FixTech

No canal FixTech, clientes podem ver dicas para resolver os problemas mais simples sem precisar levar seus produtos a uma assistência, além de conferir como é realizado o reparo de Macs e vários outros aparelhos.

No Instagram da FixTech, você confere fotos de vários serviços que realizamos e novidades da assistência.

