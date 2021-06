iWork ganha melhorias em links e maior integração com o app Projeto Escolar

A Apple atualizou hoje a suíte iWork (composta pelos apps Pages, Numbers e Keynote) com algumas boas melhorias.

Vamos às novidades!

iOS/iPadOS

No Pages e no Numbers, agora é possível colocar links para páginas web, endereços de email e números de telefones em objetos como formas, linhas, imagens, desenhos ou caixas de texto. Professores que usam o app Projeto Escolar para atribuir atividades no Pages, no Numbers e no Keynote agora podem visualizar o progresso de alunos, incluindo a contagem de palavras e o tempo gasto.

Vale notar que o Numbers também ganhou compatibilidade com a colaboração em formulários em planilhas compartilhadas.

macOS

No sistema operacional desktop, os apps ganharam o recurso de links para páginas web, endereços de email e números de telefones em objetos como formas, linhas, imagens, desenhos ou caixas de texto — com exceção do Keynote, que ganhou apenas as tradicionais melhorias de estabilidade e desempenho.

Aparentemente, como na última atualização, não saíram novidades nos web apps correspondentes do iCloud.com. Caso algo mude, atualizaremos esta matéria.