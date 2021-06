“Mammoth” e “Monterey” são possíveis nomes do macOS 12

A menos que a Apple esteja planejando algo de muito diferente para a próxima WWDC, falta menos de uma semana para conhecermos a próxima versão do macOS — que, como manda a lógica, certamente se chamará macOS 12. O que isso significa? Que está aberta a temporada de especulações sobre o nome do futuro sistema, é claro.

Publicidade

O 9to5Mac publicou hoje uma reportagem reunindo alguns registros de nomes que a Apple fez entre 2013 e 2014, mas que abandonou nos últimos anos. Eles incluem “Diablo”, “Condor”, “Tiburon”, “Farallon”, “Miramar”, “Rincon”, “Pacific”, “Redwood”, “Shasta”, “Grizzly”, “Skyline” e “Redtail” — todos referentes a locais ou elementos da Califórnia, mas aparentemente nenhum deles batizará a próxima versão do macOS.

Isso nos leva às duas opções mais possíveis de nome: “Mammoth” e “Monterey”. Ambas tiveram seus registros, segundo a matéria, renovados recentemente pela Maçã para uso em seus produtos e serviços.

Se os nomes trazem uma sensação de déjà vu, é porque eles já circulam como possíveis nomes de versões do macOS há alguns anos — basta ver essas especulações em 2019, 2018 e 2017. Ambos também representam locais da Califórnia: “Mammoth” refere-se aos Mammoth Lakes, enquanto “Monterey” refere-se, claro, à cidade na costa central do estado.

Publicidade

“Monterey”, no momento, parece ser a aposta mais certeira, considerando que a região de Big Sur (que dá o nome à atual versão do macOS) fica dentro do condado de Monterey. Afinal, sabemos como a Apple gosta de dar nomes “ligados” a versões subsequentes do macOS — especialmente versões que trazem mais melhorias “por debaixo dos panos”, como deverá ser o próximo lançamento do sistema operacional desktop.

As respostas para todas essas dúvidas, claro, surgirão na próxima semana — e também não podemos descartar a hipótese da Apple tirar um outro nome, que passou despercebido por todos, da sua cartola. O que vocês acham?