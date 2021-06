Promoções na App Store: Another Lost Phone, The Great Coffee App, Work Clock e mais!

Nesta terça-feira, economize com a nossa seleção de promoções nas App Stores! 😀

Publicidade

O jogo Another Lost Phone, desenvolvido pelo pessoal da Plug In Digital, é sobre explorar a vida de uma pessoa que desapareceu, sendo que as principais pistas estão nesse dispositivo.

Você deverá vasculhar aplicativos, mensagens e fotos na busca do maior volume possível de informações que possam explicar o desaparecimento de Laura.



Nota na App Store

Minha nota

Confira um vídeo:

Semelhante ao seu predecessor — apesar de curto —, vale a compra! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$116 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Para os fãs de café.

Batalhas espaciais.

Explore seus sentimentos.

Jogo inspirado em eventos reais.

App para macOS

Tempo de trabalho.

Aproveitem as ofertas até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social e use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em locais públicos. 🏠😷