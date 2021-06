Tim Cook foi o 171º CEO mais bem pago nos EUA em 2020

O Wall Street Journal publicou sua lista anual com os CEOs mais bem pagos de empresas que compõem o índice S&P 500 — e, apesar de comandar uma empresa que está no topo do índice, Tim Cook ocupa apenas o 171º lugar da lista.

O WSJ revelou, com base em documentos de compensações anuais, que ‌Tim Cook‌ ganhou exatamente US$14.769.259 no ano passado (só com seu salário) — mais do que a média de US$13,4 milhões entre CEOs das empresas do S&P 500.

A Apple, sozinha, representa cerca de 6% de todo o S&P 500, com seu valor excedendo mais de US$2 trilhões — então é no mínimo curioso que o salário de Cook seja “modesto” quando comparado aos de executivos de empresas menores.

Vale notar, entretanto, que muitos CEOs, incluindo Cook, são acionistas das empresas que lideram, portanto seu salário é apenas uma pequena parte da sua fonte de receita total. A Bloomberg apontou que Cook receberá, até 2025, uma bonificação de 1 milhão de ações da Apple — que, na cotação atual, valem mais de US$124 milhões.

O WSJ também observou que o salário médio dos funcionários da Apple é de quase US$58 mil.

Outros nomes do ranking

Cook está muito atrás do CEO da Paycom, Chad R. Richison, que liderou a lista com um salário total de US$211 milhões, seguido por Shantanu Narayen (da Adobe) com US$45 milhões, e Daniel H. Schulman (do PayPal) com US$23 milhões.

Na outra ponta da escala, Warren Buffet está em 413º lugar com um salário anual de US$380 mil enquanto o CEO do Twitter, Jack Dorsey, está em 414º lugar com um salário simbólico de US$1; já Elon Musk (Tesla e SpaceX) está em último, com US$0 — até parece… 😛

