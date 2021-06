União Europeia planeja carteira digital para pagamentos, IDs e passaportes

A União Europeia está planejando a implementação de uma carteira digital a qual permitirá que seus cidadãos acessem uma variedade de serviços públicos. As informações são do Financial Times.

Publicidade

A ideia é incluir documentos como carteira de identidade e motorista, passaportes, cartões para pagamentos e outros. Será possível, também, usar a carteira digital para uma variedade de coisas, como acessar serviços do governo, pagar contas e até alugar carros, por exemplo.

A carteira digital será aceita em todos os 27 países da União Europeia (incluindo Portugal) e permitirá a fácil autenticação de cidadãos a partir de sistemas biométricos (impressão digital ou leitura facial). As fontes do FT afirmam que as informações guardadas no app estarão seguras e não estarão disponíveis para terceiros.

Pelo andar da carruagem, o app seria um “concorrente” do Wallet que, como já vimos, a depender do local pode ser uma carteira completa com cartões para pagamento (Apple Pay e Apple Cash), chaves de carro, comprovantes de vacinação e mais.

Publicidade

No Brasil nós temos alguns aplicativos que tentam cumprir algumas dessas tarefas, ainda que de forma individual, como Carteira Digital de Trânsito, e-Título, Carteira de Trabalho Digital e Pessoa Física, porém nenhuma solução que englobe todos.

A UE está planejando o lançamento dessa carteira digital dentro de um ano.

via Engadget