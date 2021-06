Visa e Banco do Brasil lançam cashback com o Apple Pay

O Banco do Brasil lançou, em parceria com a Visa, uma promoção com foco nos usuários do Apple Pay.

Publicidade

Agora é possível ganhar cashback nas compras com cartões Ourocard Visa cadastrados no serviço de pagamento móvel da Maçã — somente durante a vigência da campanha, que vai até o dia 31 de julho.

Mais precisamente, titulares dos cartões Ourocard Visa que realizarem compras na função crédito utilizando o Apple Pay receberão de volta 10% de cashback sobre o valor de cada compra — limitado a um total de R$25 por cartão participante.

Você ganha 10% de volta na fatura, limitado a um total de R$ 25 por cartão participante. Cadastre-se já em https://t.co/iQbQLc6GTl — Banco do Brasil (@BancodoBrasil) May 31, 2021

De acordo com o regulamento da campanha, são elegíveis todos os cartões de crédito Ourocard Visa compatíveis com o Apple Pay que estejam cadastrados no Vai de Visa.

Também são válidas compras nacionais ou internacionais realizadas em estabelecimentos comerciais online ou por aproximação em estabelecimentos comerciais físicos, exclusivamente na função crédito. Ainda segundo as informações, não serão consideradas válidas as compras que trafegarem fora do sistema Visa.

Como participar

Para começar a acumular cashback, realize seu cadastro (ou login) no Vai de Visa, selecione a campanha e aceite os Termos e Condições. Em seguida, informe os dados do seu Ourocard Visa elegível e voilà!

Basta usar seu cartão na função crédito com o Apple Pay e em até 60 dias você receberá 10% de cashback na fatura do cartão.

via Passageiro de Primeira