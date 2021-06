Apple faz referência a suposto novo sistema “homeOS”

Uma referência no mínimo intrigante a um novo (suposto) sistema operacional da Apple, denominado homeOS, foi identificada em uma oportunidade de emprego para engenheiro sênior do Apple Music.

Como flagrado pelo jornalista Javier Lacort, a Apple menciona explicitamente o termo “homeOS” em duas ocasiões, junto a outros sistemas operacionais conhecidos como iOS, watchOS e tvOS.

Curiosamente, a Apple cita o homeOS como uma “plataforma móvel” — aproximando-o mais do iOS e do watchOS do que de sistemas como o macOS e o tvOS, mas não há informações que comprovem ou não isso.

Você trabalhará com engenheiros de sistemas da Apple, aprendendo o funcionamento interno do iOS, do watchOS, do tvOS e do homeOS para otimizar seus códigos de maneiras que apenas a Apple pode fazer. Junte-se à nossa equipe e faça uma diferença real para os amantes da música em todo o mundo.



A equipe do Apple Music Frameworks detém o conjunto de tecnologias que permitem a experiência integrada do Apple Music em todas as nossas plataformas móveis: iOS, watchOS e homeOS.