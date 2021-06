Apple lança páginas destacando seus serviços de pagamento

Hoje mais cedo, a Apple atualizou a página (americana) do Apple Pay e lançou novas páginas para o Wallet e o Apple Cash. A atualização traz uma nova interface e destaca questões como privacidade, segurança e facilidade de uso.

As novas páginas ainda não estão disponíveis no Brasil e em Portugal; por enquanto, os países só têm a página antiga do Apple Pay, mesmo.

Apple Pay

A nova página destaca a facilidade do serviço em relação aos cartões de crédito tradicionais (físicos) e ao dinheiro em espécie, além de enaltecer sua privacidade, segurança e pagamentos sem contato. A Maçã também destaca que o serviço já é aceito em 85% dos estabelecimentos americanos.

Wallet

Já a página do Wallet explica todas as funções da carteira digital, que vão muito além de armazenar cartões de crédito — é possível digitalizar também cartões de transporte público e de embarque, ingressos e até chaves de carro.

Apple Cash

Já na nova página do Apple Cash, a Maçã explica que o serviço funciona como um cartão de débito, o qual pode ser usado para fazer compras físicas e online de forma segura. Mas, além disso, é possível também usar o serviço para enviar/receber dinheiro, compartilhar saldo com filhos, transferir o saldo para a sua conta bancária e mais.

No final das páginas, a Apple fez uma seção destacando as diferenças entre o Apple Pay (sistema de pagamento móvel), o Wallet (carteira digital para guardar cartões e documentos), o Apple Card (o cartão de crédito da Maçã compatível com o Apple Pay) e o Apple Cash (serviço de envio de dinheiro para parentes e amigos via iMessage).

Vale lembrar que tanto o Apple Card quanto o Apple Cash só estão disponíveis nos Estados Unidos, atualmente.

As novos websites focam em deixar claro para o usuário até onde vai cada serviço (já que todos são relacionados a dinheiro em si) e a facilidade de uso tanto presencial quanto virtual.

Agora, só nos resta torcer para a Apple expandir esses serviços para mais países — incluindo Brasil e Portugal, é claro — que, por enquanto, continuam apenas com o Apple Pay.

