Apple libera segundas versões beta do iOS 14.7, do iPadOS 14.7, do macOS Big Sur 11.5, do watchOS 7.6 e do tvOS 14.7

Duas semanas após a liberação das primeiras, a Apple disponibilizou hoje as segundas versões beta do iOS 14.7 (compilação 18G5033e ) , do iPadOS 14.7 (idem), do macOS Big Sur 11.5 ( 20G5033c ), do watchOS 7.6 ( 18U5533b ) e do tvOS 14.7 ( 18M5533c ).

Por enquanto, as duas novidades mais relevantes descobertas nos novos sistemas é que envolvem a definição de timers manuais no HomePod e a chegada do recurso Qualidade do Ar a mais países.

A tendência, porém — com a aproximação da WWDC21 e a apresentação dos futuros grandes novos sistemas —, é que as novidades visíveis agora fiquem mesmo para eles.

Muito em breve, é claro, essas versões deverão também ser disponibilizadas para participantes do Apple Beta Software Program.