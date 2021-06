Como adicionar um contato de herdeiro no Facebook [iPhone, iPad e web]

Você já deve estar cansado de saber que o Facebook é a rede social mais usada ultimamente no mundo.

Publicidade

O que muitos não sabem, porém, é que a empresa de Mark Zuckerberg permite que usuários possam deixar as suas contas em boas mãos mesmo quando falecerem.

Por meio do contato herdeiro, é possível escolher uma pessoa próxima para que ela cuide do perfil na rede social após a sua morte.

A função existe desde 2015 e, a seguir, explicaremos como adicionar um herdeiro da sua conta no Facebook, tanto pelo aplicativo do iPhone/iPad quanto pela web.

O que é um contato herdeiro?

Antes de explicar como fazer, porém, é importante entender o que é o contato herdeiro. O recurso permite que uma pessoa indicada visualize todas as publicações (mesmo aquelas marcadas para serem visualizadas somente pelo dono da conta), decida quem pode publicar homenagens na linha do tempo, altere publicações nas quais você esteja marcado, atualize fotos de perfil e de capa, e até mesmo solicite a remoção da conta, por exemplo.

Apesar disso, o contato herdeiro não é capaz de ler as mensagens trocadas pela pessoa falecida nem pode remover ou adicionar novos amigos no perfil.

Como adicionar um contato herdeiro pelo iPhone/iPad

Com o aplicativo aberto, toque no botão localizado no canto inferior direito e vá em Configurações e privacidade » Configurações » Informações pessoais » Gerenciar conta. Selecione “Contato herdeiro”.

Por lá, você verá as informações sobre a transformação da conta em um memorial e poderá, ainda, optar por excluí-la permanentemente após falecer. Segundo o Facebook, isso acontecerá assim que a rede social “ficar ciente” do falecimento.

Para adicionar um contato herdeiro, selecione Escolher contato herdeiro » Avançar e escolha uma pessoa que tenha sido adicionada à rede social para gerenciá-la. A pessoa escolhida receberá, então, uma mensagem informando a sua decisão.

Publicidade

Para remover ou alterar o contato herdeiro da conta, é só seguir os mesmos passos descritos acima para acessar os ajustes do recurso.

Como adicionar um contato herdeiro na web

Quando estiver com o Facebook aberto e devidamente logado, clique no botão com uma seta voltada para baixo, no canto inferior direito. Em seguida, vá em Configurações e Privacidade » Configurações.

Selecione “Editar” ao lado de “Configurações de transformação em memorial”. Digite o nome do amigo desejado e vá em “Adicionar”.

Lógico que ninguém gosta de pensar nisso, mas é interessante ver a empresa se preocupando com essa situação.