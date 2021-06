Como ativar a sincronização Wi-Fi do iPhone/iPad [Mac e PC]

Tradicionalmente, quando você precisa sincronizar um iPhone/iPad com o computador (seja ele Mac ou PC), é necessário plugar o dispositivo à máquina.

Porém, para facilitar ainda mais a vida dos usuários, a Apple permite, há algum tempo, que você realize esse processo sem precisar de fios, usando apenas a conexão Wi-Fi.

Entre os itens que podem ser sincronizados dessa forma, estão álbuns e músicas, fotos, vídeos e contatos — para aqueles que não usam o iCloud e não fazem questão de ter um serviço na nuvem.

Tudo o que você precisa é de um Mac ou de um PC (nesse caso, com o iTunes instalado), além de um iPhone que esteja rodando o iOS 5 ou posterior ou um iPad com o iPadOS 13 ou uma versão mais recente.

Ativar a sincronização sem fio do iPhone/iPad no Mac

Para que você ative a sincronização Wi-Fi entre os dispositivos, conecte primeiro o iPhone/iPad ao computador usando um cabo.

Em seguida, abra o Finder e selecione o aparelho na barra lateral. Se o seu Mac estiver com o macOS Mojave ou posterior, o processo é feito pelo iTunes.

Na aba Geral (descendo até Opções), marque a caixa ao lado de “Mostrar este iPhone ao usar Wi-Fi”. Depois, clique em “Aplicar” no canto inferior direito.

Com isso, o iPhone/iPad aparecerá na barra lateral do Finder.

Ativar a sincronização sem fio do iPhone/iPad no PC

No caso de um PC, o processo é feito pelo iTunes. Conecte o iPhone/iPad ao computador usando um cabo e abra o aplicativo.

No lado esquerdo, clique na aba “Resumo” e marque “Sincronizar com este [nome do aparelho] através de uma conexão Wi-Fi”. Depois, vá em “Aplicar” para que o ajuste seja salvo.

Em ambos os casos, a sincronização dos dispositivos será feita sempre que o iPhone/iPad estiver na mesma rede Wi-Fi do Mac/PC e conectado ao carregador.

Ainda sobre a sincronização sem fio usando um PC, a Apple alerta que alguns serviços podem estar desativados caso você use o iCloud ou Apple Music, por exemplo.

Atente-se de que a sincronização sem fio é mais lenta do que aquela realizada por meio de um cabo e, caso seja necessário fazer uma restauração no aparelho, é obrigatório conectar o cabo ao computador.

Além disso, caso a sincronização esteja sendo feita via Wi-Fi e você conecte o aparelho ao computador, o processo seguirá via cabo; caso você desconecte o aparelho do Mac/PC (mesmo com a sincronização Wi-Fi marcada), esse processo será interrompido até você conectar o cabo novamente.