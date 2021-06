Como baixar músicas para ouvir offline no Apple Watch [Spotify, Deezer e TIDAL]

Nós noticiamos recentemente por aqui que alguns serviços de streaming de músicas resolveram correr atrás da concorrência do Apple Music e passaram a permitir o download de suas músicas para ouvi-las de maneira offline no Apple Watch, ou seja, mesmo sem uma conexão com a internet.

Isso pode ser extremamente útil para quem pratica esportes e não quer levar o iPhone consigo, por exemplo. Com isso, basta estar com o relógio no pulso e fones de ouvido (Bluetooth) no ouvido para curtir sua música ou seus podcasts durante um exercício. 😊

Entre os aplicativos que já oferecem a reprodução offline no relógio, estão Spotify, Deezer e TIDAL — além do Apple Music, é claro.

Quer aprender a fazer o download das suas músicas para que você possa ouvi-las sem precisar estar conectado à internet ou próximo do seu iPhone nesses aplicativos? Vamos nessa!

Baixar músicas/podcasts no Spotify

Antes de mais nada, é importante lembrar que você precisa ser necessariamente um assinante do Spotify Premium, ou seja: a novidade não vale para quem usa a versão gratuita do serviço de streaming.

Além disso, você precisa ter um Apple Watch Series 3 ou posterior que esteja rodando o watchOS 6 (ou mais recente), além de também estar usando a versão mais recente do aplicativo no iPhone emparelhado com o relógio.

Dito isso, abra o Spotify e escolha a música, a playlist ou o podcast que deseja transferir para o relógio. Em seguida, toque no botão representado por três pontinhos e selecione “Download para o Apple Watch”.

Você pode verificar o status da transferência dos arquivos indo até a seção “Downloads”, diretamente no relógio. Quando o processo estiver concluído, você verá uma seta verde ao lado dos nomes dos arquivos.

Baixar músicas no Deezer

No Deezer, você também precisa ter um plano pago do serviço, como o Deezer Premium ou o Deezer Family. É necessário um Apple Watch Series 3 ou posterior com, no mínimo, o watchOS 7.1 — e estar rodando a versão 8.39.0 ou superior do app.

Feito isso, abra o aplicativo no Apple Watch e vá em Modo offline » Adicionar/excluir » Download. Selecione a playlist/música que deseja baixar e toque em “Download”.

Depois de ter feito o processo, a playlist poderá ser vista em Modo offline » Playlists.

Baixar músicas no TIDAL

Primeiramente, você vai precisar de um Apple Watch Series 3 ou posterior com o watchOS 7.1 ou superior — além de minimamente a versão 2.26.0 do app. Depois, é necessário vincular a sua conta do TIDAL ao Apple Watch. Para fazer isso, certifique-se de que o aplicativo esteja instalado no relógio.

Em seguida, acesse link.tidal.com no iPhone emparelhado e digite o código que é mostrado ao abrir o aplicativo do serviço no Apple Watch. Selecione, então, “Feito” (no relógio).

No app do Apple Watch, selecione o álbum/música que deseja baixar e toque no botão com uma flechinha voltada para baixo. Para que o download seja feito com sucesso, você precisa manter a tela do relógio desbloqueada.

Se quiser verificar o status do download das músicas, volte para a tela inicial do aplicativo e vá em “Conteúdo Baixado”.

Muito prático, não é? ⌚️

