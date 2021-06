Ecossistema da App Store cresceu 24%, atingindo US$643 bilhões em 2020

Ainda que empresas como Spotify, Epic Games e Facebook critiquem a taxa da App Store, não há como negar o tanto que esse ecossistema, apresentado em 2008, tem expandido e ajudado milhões de pessoas mundo afora. Afinal, quando fazemos compras por um aplicativo, pedimos uma entrega ou uma “carona”, somos beneficiados por ela.

Pois, hoje, a Apple publicou um estudo feito em parceria com o Analysis Group (grupo de economistas) intitulado “Uma Perspectiva Global Sobre o Ecossistema da App Store” (em inglês, “A Global Perspective on the Apple ‌App Store Ecosystem”).

De acordo com o relatório, apenas em 2020 — mesmo com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) —, a loja de aplicativos faturou US$643 bilhões com vendas. Quando comparado ao ano anterior, constata-se um aumento de 24%.

Essa estimativa leva em consideração várias estratégias de monetização de aplicativos, e 90% desse montante vêm de vendas fora da ‌App Store, sobre a qual a Apple afirma não ter recebido comissão. Essas vendas incluem varejo em geral, viagens, entrega e retirada de alimentos, caronas e serviços de motoristas, que representam a maior categoria.

Altas e baixas

Grande parte desse crescimento veio à medida que as pessoas passaram a ficar dentro de casa e fazer mais negócios online por causa da pandemia. O estudo também dedicou um tempo para abordar como algumas categorias da App Store foram fortemente afetadas por esse cenário.

Com isso, aplicativos que oferecem produtos e serviços digitais viram suas vendas crescerem mais de 40%, enquanto as vendas no setor de viagens caíram 30%. Embora este último esteja retomando em alguns países, parte do aumento impulsionado pela pandemia em categorias como compras online pode não desacelerar tão rápido.

O estudo mostra que o varejo geral faturou US$383 bilhões em 2020 (em 2019, o número foi de US$268 bilhões); o setor de entrega de comida cresceu de US$31 bilhões (em 2019) para US$36 bilhões em 2020.

Enquanto isso, o campo de viagens caiu de US$57 bilhões para US$38 bilhões; já o de caronas foi de US$40 bilhões para US$26 bilhões. Vale notar, contudo, que nenhuma dessas categorias é taxada pela Apple.

Dados de pequenos desenvolvedores

A pesquisa também analisou como o ecossistema da App Store mudou ao longo do último ano e destacou como a plataforma ajudou principalmente pequenos desenvolvedores — aqueles com menos de 1 milhão de downloads e menos de US$1 milhão em faturamento.

Segundo o estudo, os pequenos desenvolvedores representam 90% de todos os desenvolvedores na ‌App Store. Além disso, mais de ¼ dos que vendem produtos e serviços digitais aumentaram seus ganhos em média 25% ano a ano, entre 2015 e 2020.

O relatório destaca também que o número de pequenos desenvolvedores aumentou 40% nesse mesmo período, e que os ganhos quase triplicaram.

Quase 80% dos pequenos desenvolvedores marcam presença em diversos territórios da App Store e têm ganhos de usuários em mais de 40 países. Nesse trecho, a Apple aponta como sua loja facilita transações internacionais seguras/locais e o processamento de pagamentos.

Os grandes desenvolvedores

Em uma estimativa conservadora focada nos Estados Unidos e na Europa, o estudo descobriu que mais de 75 empresas que têm seus ganhos baseados em apps (e que o iOS/iPadOS, portanto, se torna essencial) abriram capital ou foram adquiridas — com uma avaliação total de mais de US$510 bilhões na época da oferta/venda.

O aplicativo de namoro Bumble, por exemplo, começou no ecossistema da Maçã em 2014 e tornou-se uma empresa de capital aberto, arrecadando US$2,2 bilhões em seu IPO.

SDKs, APIs e declaração de Tim Cook

Tal como no ano passado, a pesquisa sobre a App Store chega dias antes da WWDC, evento anual da empresa voltado para desenvolvedores.

É importante ressaltar que esse é um momento crucial para a Apple ratificar seu compromisso com essa comunidade e anunciar novidades que instiguem ainda mais a criatividade deles. Por isso, todos os anos, novos SDKs e APIs são lançadas.

No decorrer do estudo, a Apple destacou que ajuda desenvolvedores a criarem aplicativos, oferecendo mais de 250.000 APIs em 40 SDKs, além de auxiliar desenvolvedores iniciantes com Developer Academies e outros cursos.

A Maçã também diz que mais de 10.000 pessoas se formaram nessas instituições e lançaram mais de 1.500 aplicativos. Seus esforços educacionais alcançaram mais de 2 milhões de alunos e professores apenas em 2020. A empresa destacou as histórias de diversos desenvolvedores, tais como Adam Debreczeni, Pedro Wunderlich e outros.

Em nota, Tim Cook, disse que a ‌App Store traz empregos, oportunidades e “inovação incalculável”:

Os desenvolvedores na ‌App Store provam todos os dias que não há mercado mais inovador, resiliente ou dinâmico no mundo do que a economia de aplicativos. Os aplicativos com os quais confiamos durante a pandemia mudaram vidas de muitas maneiras — desde alimentos entregues em nossas casas, a ferramentas de ensino para pais e educadores, a um universo criativo e em constante expansão de jogos e entretenimento. O resultado não é apenas aplicativos incríveis para os usuários: são empregos, oportunidades e inovações incalculáveis que impulsionarão as economias globais por muitos anos.

Não sei vocês, mas é interessante ver que a Apple está cada vez mais engajada em trazer transparência e dar à indústria uma visão mais aprofundada da sua loja de aplicativos. Vale lembrar que a ‌Epic Games‌ e outros desenvolvedores estão insatisfeitos com a atual taxa de 30% da App Store. A decisão do julgamento, que encerrou há alguns dias, porém, poderá levar meses.

Todos os olhos agora estão voltados WWDC21, que começará na próxima segunda-feira, 7 de junho, com a tradicional keynote de abertura às 14h (horário de Brasília). A Apple deverá revelar as novas versões dos seus sistemas operacionais — iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 (que poderá se chamar “Mammoth” ou “Monterey“), tvOS 15 (ou “homeOS”?) e watchOS 8.

O estudo completo sobre o ecossistema da App Store em 2020 está disponível aqui [PDF].