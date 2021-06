Equipe do “Apple Car” teria perdido vários nomes importantes

Uma nova reportagem publicada por Mark Gurman (da Bloomberg) indica que a Apple perdeu “vários gerentes” de desenvolvimento do “Apple Car”, conhecido internamente como “Projeto Titan” — causando um potencial revés para o lançamento do carro autônomo da Maçã.

Publicidade

Gurman destacou três partidas principais: a de Dave Scott, que liderava equipes de robótica e assumiu o cargo de CEO em uma empresa de saúde; Jamie Waydo, que liderava as equipes de segurança e regulamentação e entrou para outra empresa de carros autônomos; e Benjamin Lyon, que ajudou a contratar os membros da equipe original do “Projeto Titan” e partiu, em fevereiro passado, para uma startup que desenvolve tecnologia para envio de satélites ao espaço.

Apesar das recentes partidas, Gurman lembra que a Apple “acrescentou nomes notáveis” à sua equipe nos últimos anos, incluindo ex-altos executivos da Tesla. A atual equipe também inclui outros veteranos da indústria automobilística que desenvolveram produtos importantes da Apple.

Nos últimos meses, uma enxurrada de rumores vieram à tona com possíveis detalhes do “‌Apple Car”. A própria Bloomberg havia informado que o veículo autônomo estaria nas fases iniciais de desenvolvimento e que ainda está a pelo menos cinco anos de um possível lançamento; o conhecido analista Ming-Chi Kuo também acredita que o veículo provavelmente não será lançado antes de 2025, no mínimo.

Haja tempo…