Fortune 500: Apple fica em 3º, com US$275 bilhões em receita

A Apple voltou ao 3º lugar na lista Fortune 500 — que classifica as maiores empresas dos Estados Unidos de acordo com a receita —, embora não tenha ficado numa posição muito boa em um novo ranking de diversidade da revista americana.

De acordo com a classificação da Fortune, a Apple gerou uma receita de US$275 bilhões e viu um lucro de US$57,4 bilhões ao longo de 2020 — o que representa um recorde histórico. A revista observou, ainda, que o desempenho fiscal da Apple ajudou suas ações a dispararem incríveis 80,7% no ano passado.

Apesar dos enormes impactos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no comércio, a Apple se beneficiou com o aumento nas vendas de iPads e Macs causado pelo crescimento na demanda do trabalho e ensino remotos.

A pandemia criou desafios e oportunidades para a Apple. O CEO Tim Cook teve que fechar lojas e mandar engenheiros para casa. Mas com os clientes da Apple em todo o mundo trabalhando e aprendendo em casa, as vendas de computadores iPad e Macintosh dispararam para os níveis mais altos de todos os tempos.

Com relação ao Top 3 do ranking, o Walmart assumiu a liderança com um faturamento de US$559 bilhões, seguido pela Amazon com US$386 bilhões.

Diversidade

Como dissemos, a Apple não ficou numa posição muito privilegiada no novo ranking de diversidade e inclusão da Fortune 500. A nova lista é baseada em 14 parâmetros, incluindo o percentual de minorias na liderança e na escala de funcionários da empresa.

Dito isso, a Apple ficou em 188º lugar na nova classificação da revista. Embora os próprios dados de diversidade da Apple mostrem melhorias em comparação aos anos anteriores, pelo visto ainda existem várias lacunas (principalmente em áreas como liderança) que a Maçã precisa preencher.

via 9to5Mac