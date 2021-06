Inquérito europeu sobre Apple Music ganha apoio de grupo de consumidores

No momento, as atenções do mundo tecnológico estão voltadas à disputa da Apple contra a Epic Games nos EUA, mas é sempre bom lembrar que os serviços da Maçã estão na berlinda em vários outros locais do mundo — e hoje, uma investigação sobre o Apple Music ganhou um reforço importante na Europa.

O Grupo Europeu de União dos Consumidores (oficialmente Bureau Européen des Unions de Consommateurs, ou BEUC) anunciou hoje que juntou-se à investigação antitruste feita pela Comissão Europeia sobre o serviço de músicas da Apple.

O inquérito, como já comentamos, analisa possíveis práticas monopolistas e anticompetitivas da Apple com sua plataforma musical, como inflação artificial de preços e limitação de acesso dos consumidores a serviços concorrentes. Dependendo do resultado, a Maçã poderá sofrer consequências na forma de sanções e possíveis regulamentações a nível continental (entre os países da União Europeia, isto é).

O BEUC se integrará à investigação como uma “parte interessada”, repassando para a Comissão Europeia testemunhos, questionamentos e reclamações de consumidores em todos os países do bloco econômico e do Reino Unido — no total, a organização representa 46 grupos de defesa do consumidor em 32 países europeus.

via iMore