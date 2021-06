Juiz rejeita caso de suborno contra chefe de segurança da Apple

Em novembro passado, comentamos o polêmico caso envolvendo o chefe de segurança global da Apple, Thomas Moyer, acusado de subornar oficiais do departamento de polícia do Condado de Santa Clara (na Califórnia) com iPads em troca da liberação de licenças de posse de arma.

Publicidade

O fato ocorreu em agosto de 2019, mas as investigações ocorreram até o ano passado; agora, um juiz do Superior Tribunal de Justiça dos Estados Unidos afirmou não haver evidências que sustentassem a acusação, livrando Moyer das queixas.

De acordo com o Washington Post, o juiz Eric Geffon descreveu a alegação de suborno contra Moyer como “pura especulação” e disse que “não foi apoiada por evidências apresentadas ao júri”.

Simplesmente não há evidências de que, em 8 de fevereiro de 2019, Moyer foi informado ou acreditou que as licenças [de armas] não seriam emitidas ou liberadas para ele a menos que o gabinete do delegado recebesse algo em troca, como uma doação de iPads.

Ainda segundo as informações, Moyer divulgou um comunicado agradecendo a Apple e sua família por apoiá-lo. O chefe de segurança está atualmente de licença, mas disse que espera voltar ao trabalho e “seguir em frente”.

Publicidade

Por outro lado, o promotor distrital de Santa Clara, Jeff Rosen, emitiu uma declaração alegando que seu escritório ainda acredita que Moyer seja culpado.

Acreditamos que o grande júri criminal — os 19 cidadãos que ouviram evidências diretas e de testemunhas neste caso de corrupção pública — indiciaram corretamente o Sr. Moyer por suborno. Mantemos a decisão do grande júri e estamos avaliando nossas opções.

A Apple disse em novembro que já havia conduzido uma investigação interna e não encontrou nenhum delito. A companhia, porém, ainda não comentou a decisão judicial.

via Reuters