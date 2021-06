Página do Apple Music for Artists é atualizada com novidades

Lá se vai algum tempo desde que a Maçã oficializou o Apple Music for Artists, uma plataforma para que artistas publiquem seus conteúdos e acompanhem seu desempenho do serviço de streaming da empresa. Pois hoje, a página dedicada a falar sobre a plataforma ganhou alguns retoques para tratar das novidades recentes no mundo musical da Apple.

A página, descrita pela Apple como a central para que artistas encontrem informações e ferramentas sobre a publicação e as métricas do seu conteúdo no Apple Music, é aberta com o seguinte texto:

Faça sua música. Tire suas canções da cabeça e as coloque no mundo. Agora todos podem gravar som com qualidade de estúdio, lançar novas faixas e se conectar com os fãs.

A página inicial tem uma seção especial para destacar o Áudio Espacial, um dos mais novos recursos do Apple Music — e que usa o Dolby Atmos para “espacializar” as músicas, colocando os instrumentos e vocais em diferentes “lugares” do recinto. Uma página especial explica o recurso com mais profundidade, dando detalhes de como os artistas podem lançar faixas já compatíveis com a tecnologia.

A página tem ainda seções especiais: a área Create (Criar) destaca apps como o Logic Pro, o GarageBand e o Gravador, enquanto a Release (Lance) traz algumas distribuidoras parceiras da Apple e outras dicas sobre como entrar no mundo da publicação musical. Em Promote (Promova) a Apple destaca os recursos que oferece para que os criadores atraiam atenção às suas criações, enquanto a área Measure (Meça) reúne todas as ferramentas de estatísticas da plataforma.

Vale lembrar que o Apple Music for Artists pode ser acessado na web e também por meio do seu aplicativo para iOS. Quem aí usa a plataforma? 🎵

via MacRumors