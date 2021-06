Prepare-se para a WWDC21 com esses wallpapers temáticos!

Falta menos de uma semana para a esperada Worldwide Developers Conference 2021, na qual conheceremos todas as novidades do iOS 15, do iPadOS 15, do macOS 12, do tvOS 15 (ou seria “homeOS”?) e do watchOS 8, além de talvez algumas surpresas.

Bom, nada melhor para lhe deixar ainda mais empolgado com o evento do que wallpapers temáticos da WWDC21! É só seguir os links abaixo e usar nos aparelhos que você quiser! 😃

Primeiro, temos wallpapers do designer AR7:

O pessoal do 9to5Mac também preparou alguns:

Aproveite os papéis de parede! Semana que vem, teremos uma cobertura completa da WWDC21 aqui no site, começando a partir da segunda-feira, 7 de junho (às 14h pelo horário de Brasília)!