TSMC inicia construção de fábrica de US$12 bilhões no Arizona

Lá se vai pouco mais de um ano desde que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), parceira da Apple na fabricação de todos os seus chips próprios, anunciou um investimento de US$12 bilhões para a construção de uma megafábrica no estado do Arizona (EUA). Agora, os planos estão efetivamente entrando em prática.

De acordo com a Reuters, os trabalhos já foram iniciados no terreno onde serão erguidas as instalações. A informação foi confirmada pelo CEO da TSMC, C.C. Wei, na última apresentação de tecnologias da empresa, realizada ontem para clientes e investidores.

De acordo com o executivo, o foco inicial da fábrica serão chips de 5 nanômetros (o A14 Bionic foi o primeiro do tipo no mundo a ser fabricado em larga escala). As instalações poderão produzir os chips em ritmo comercial a partir de 2024, e litografias ainda menores poderão ser fabricadas na fábrica nos anos subsequentes.

As notícias são significativas por uma série de motivos, a começar pelo fato de que elas põem a TSMC como uma das principais jogadoras no mundo dos chips. Na última semana, um projeto de conceder US$54 bilhões em incentivos fiscais a fabricantes de processadores e semicondutores avançou no Senado dos EUA, e a empresa de Taiwan é uma das principais a pleitear o benefício — a Intel e a Samsung são outras gigantes interessadas no projeto.

A presença da empresa nos EUA também é importante para a Apple, que vê uma das suas principais parceiras diminuir sua dependência da China — um dos principais planos a longo prazo da Maçã, como já comentamos aqui várias vezes. A TSMC, inclusive, tem planos de instalar até mais seis fábricas no Arizona em um período de 10 a 15 anos.

