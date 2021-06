Analista prevê novos MacBooks Pro de 14″ e 16″ na WWDC21

Ecoando as especulações de Jon Prosser, o analista da Wedbush Dan Ives disse hoje que espera o lançamento de novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas na keynote de abertura da WWDC21, que começará na próxima segunda-feira (7/6).

O analista, que já fez previsões sobre anúncios de eventos da Apple no passado, contou que o chip M1 alimentará os novos MacBooks Pro. No entanto, também se especula que a Maçã introduzirá uma nova versão do seu SoC — provavelmente uma iteração mais poderosa chamada “M1X”, ou mesmo já o “M2”.

De acordo com múltiplos rumores, os próximos MacBooks Pro incluirão algumas (grandes) mudanças, como a remoção da Touch Bar, o retorno da porta HDMI e do carregamento por MagSafe, além de um slot para cartões SD.

iOS 15, “iPhones 13” e mais

Ives repercutiu, ainda, rumores sobre os próximos sistemas operacionais da Apple. Segundo ele, é esperado que o iOS 15 inclua novos recursos de notificações, mais recursos de privacidade e atualizações para o iMessage, como já ventilado pela Bloomberg.

O analista também reiterou algumas previsões acerca dos próximos iPhones, sugerindo que os “iPhones 13” terão opções de capacidade de armazenamento de 1TB — o dobro dos modelos atuais de 512GB. Ele também apontou que todos os futuros modelos poderão ter scanner LiDAR, não só as versões topos-de-linha.

Por fim, o analista também disse que a Apple planeja anunciar seus óculos de AR/VR (o “Apple Glass”) na WWDC de 2022, seguidos pelo anúncio do “Apple Car” em 2024.

