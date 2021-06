App Philips Hue é redesenhado e ganha novas automações

A Signify anunciou hoje o lançamento de uma nova versão (totalmente redesenhada) do aplicativo Hue para controlar as lâmpadas inteligentes com a marca Philips.

Publicidade

Uma das maiores mudanças é o acesso mais rápido aos controles da sala. Agora, quando você toca em uma sala ou zona, o aplicativo apresenta uma grade com as luzes disponíveis e as cenas predefinidas para que você possa encontrá-las imediatamente — na versão anterior, você tinha que alternar entre diferentes guias, o que era mais confuso.

Além disso, usuários também podem adicionar novas luzes a partir da guia Sala (além do menu Configurações) e, se você for um usuário avançado com várias pontes Hue, a nova versão do app permite que você alterne entre elas a partir de um botão no painel principal.

Já a guia Rotina foi substituída pela Automatizações, a qual oferece opções mais avançadas de personalização. As automações que funcionam ao nascer ou pôr do sol foram melhoradas com opções para terminar uma cena após um tempo definido ou para ativar uma cena antes ou depois do nascer/pôr do sol, em vez de exatamente nesses horários.

A Signify diz que mais de uma centena de outras melhorias foram adicionadas para aprimorar o funcionamento do aplicativo Philips Hue. No final deste ano, a empresa afirma que lançará ainda mais novidades como cenas dinâmicas — o que permitirá que as luzes em uma determinada Sala ou Zona passem por diferentes cores de uma cena.

via The Verge