Apple já quis lançar “Mac tablet”, MacBook Air de 15″ e mais

Graças ao extenso (e gigante) caso entre Apple e Epic Games, tivemos acesso a várias informações inéditas sobre os planos e o funcionamento da Apple — algumas delas bem antigas, inclusive.

Publicidade

Recentemente, a conta @TechEmails no Twitter divulgou uma série de mensagens trocadas entre executivos da companhia, muitas delas do falecido cofundador e ex-CEO Steve Jobs.

Em um desses email, Jobs detalhou vários produtos e serviços que a empresa vinha discutindo — alguns deles que não chegaram a ver a luz do dia.

MacBook Air de 15 polegadas, “Mac tablet” e “iPod Super nano”

Steve Jobs: Apple executive team meeting agenda



August 5, 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFIbG — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021 Steve Jobs: agenda da reunião da equipe executiva da Apple

5 de agosto de 2007

Em um email enviado no dia 6 de agosto de 2007 à sua equipe, Jobs fez menção a um MacBook Air de 15″ cujo lançamento (ou desenvolvimento) era esperado para o primeiro semestre de 2008 — no entanto, o modelo que realmente foi lançado naquele ano tinha 13″, seguido pela versão de 11″ (em 2010).

Curiosamente, a Apple também parece ter considerado o lançamento de um Mac em formato de tablet antes do anúncio do iPad original, em 2010. Essa ideia, inclusive, pode ter dado origem ao desenvolvimento do próprio iPad — mas é importante notar que a empresa considerou especificamente, a princípio, um Mac em formato de tablet.

Publicidade

Jobs mencionou, ainda, um “iPod Super nano”, com lançamento previsto para 2008. Nesse mesmo ano, o iPod nano ganhou um design maior e foi disponibilizado em nove cores diferentes — e é certamente possível que este seja o iPod ao qual Jobs se referiu no email.

App Store

App Store execs discuss Google's app review process



March 19, 2015 pic.twitter.com/F3LAshftw7 — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021 Executivos da App Store discutem o processo de revisão de aplicativos do Google

19 de março de 2015

Nas últimas semanas, falamos sobre emails de executivos da Apple relacionados à App Store — foco do processo entre Apple e Epic. Porém, existem ainda mais informações inéditas.

Também em agosto de 2007, algum tempo após o lançamento do iPhone, Jobs deixou claro que ainda não havia decidido sobre a criação da App Store.

Publicidade

O executivo queria discutir a ideia de abrir o software do iPhone para desenvolvedores — já que ele também menciona a EA Games como um dos prováveis parceiros para disponibilizar jogos no smartphone.

Como sabemos, a App Store foi anunciada em março de 2008 e lançada oficialmente em julho do mesmo ano.

Shazam

Eddy Cue discusses promoting Shazam Player in App Store



January 12, 2012 pic.twitter.com/bFr1m96rjk — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021 Eddy Cue discute a promoção do Shazam Player na App Store

12 de janeiro de 2012

Em um outro email, de 2012, o chefão de software da Apple, Eddy Cue, falou sobre promover o então novo aplicativo Shazam na App Store em 2012.

Cue decidiu contra a sugestão, dizendo que a Apple “não iria promover algo que tenha como objetivo substituir o reprodutor de música [da Apple], a menos que fosse significativamente melhor do que ele”.

Publicidade

Acabou que a Apple não só promoveu, como também adquiriu o Shazam em 2017.

O @TechEmails divulgou, ainda, mensagens trocadas entre Jobs e o ex-engenheiro da Apple, Bertrand Serlet, sobre a distribuição de apps desenvolvidos nativamente para Macs e iPhones a partir do framework Cocoa Touch; a decisão do ex-chefão do iOS, Scott Forstall, sobre apps de terceiros e recursos de voz; e os acordos em torno da integração dos serviços do Google no iPhone.

Certamente existem muito mais detalhes, mas isso só o tempo revelará… 🔮

via 9to5Mac [1, 2]