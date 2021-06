CEO do WhatsApp confirma que suporte a múltiplos dispositivos está chegando

Como vocês sabem, boa parte das futuras novidades do WhatsApp Messenger são divulgadas atualmente pelo blog WABetaInfo. E, agora, o criador do site teve o seu maior reconhecimento até o momento.

Em uma matéria especial, ele revelou que teve a oportunidade de bater um papo — claro, via WhatsApp — com o CEO do mensageiro, Will Cathcart, e com Mark Zuckerberg; ambos não só elogiaram o seu trabalho no blog, como confirmaram alguns rumores recentes sobre o futuro do produto.

São eles:

Suporte a múltiplos dispositivos: até quatro devices poderão ser conectados a uma mesma conta do WhatsApp, e esse recurso entrará em fase beta dentro de dois meses. Eles estão verificando a possibilidade de abrir os testes para mais pessoas, também. WhatsApp no iPad: com a novidade acima, Cathcart revelou que isso tornará possível levar o mensageiro nativamente pro tablet — mas não deu, ainda, uma previsão de quando isso acontecerá. Modo Desaparecimento: em breve, essa novidade que cobrimos aqui se tornará realidade e permitirá que todo e qualquer chat no WhatsApp basicamente torne-se “efêmero”. Além disso, eles liberarão também um recurso que apagará fotos e vídeos imediatamente após o destinatário vê-los uma única vez.

