Como acompanhar a keynote da WWDC21 na segunda-feira

Est√° chegando o grande dia! ūüėÉ

Publicidade

Durante toda a pr√≥xima semana, de 7 a 11 de junho, ocorrer√° a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021 ‚ÄĒ o grande evento anual da Apple para desenvolvedores.

E, como sempre, ele será aberto na manhã de segunda-feira (7/6), às 10h da manhã pelo horário local (14h em Brasília, 18h em Lisboa), com uma keynote especial recheada de novidades.

Os an√ļncios praticamente certos para o evento s√£o os novos sistemas operacionais da Ma√ß√£ (iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 e tvOS 15 ‚ÄĒ al√©m de um poss√≠vel “homeOS”), mas √© poss√≠vel que tamb√©m tenhamos algumas surpresas ‚ÄĒ incluindo, quem sabe, at√© novos MacBooks Pro.

Publicidade

Essa WWDC mais uma vez ser√° totalmente remota e gratuita para todos os desenvolvedores. A keynote, como ocorreu em todos os √ļltimos eventos especiais, muito provavelmente ter√° sido pr√©-gravada no Apple Park. A seguir, voc√™ confere como acompanhar o evento.

Transmiss√£o da Apple

Obviamente, teremos uma transmissão da keynote via streaming de vídeo.

Ela poder√° ser acompanhada tanto pelo site da empresa (requer um iPhone 7, iPad de quinta gera√ß√£o ou iPod touch de s√©tima gera√ß√£o rodando o Safari no iOS 12 ou superior; um Mac rodando o Safari no macOS Mojave 10.14 ou superior; ou um PC rodando o Chrome, o Firefox ou o Microsoft Edge), por uma Apple TV de segunda gera√ß√£o (ou superior) com a √ļltima vers√£o do sistema operacional, bem como por uma smart TV com suporte a AirPlay 2.

Novamente, a Apple também fará stream pelo YouTube:

Alternativamente, quem quiser pode baixar e acompanhar o app n√£o oficial Apple Events para macOS ‚ÄĒ desenvolvido pelo brasileiro Guilherme Rambo ‚ÄĒ e acompanhar a transmiss√£o por ele, tamb√©m (suporta inclusive envio para o Google Chromecast).

Pela primeira vez em nossa história, atendendo a pedidos de muitos de vocês, faremos uma cobertura de keynote ao vivo também pelo YouTube, em vez do nosso tradicional live blogging em texto com imagens.

Acompanhem esta transmiss√£o conosco ‚ÄĒ Rafael Fischmann e Breno Masi ‚ÄĒ, come√ßando por volta das 13h45 (pelo hor√°rio de Bras√≠lia).

A ideia aqui √© complementar o streaming oficial da Apple, com tradu√ß√£o em tempo real e alguns coment√°rios ao vivo ‚ÄĒ bem como interagindo com toda a galera que estiver acompanhando pelo YouTube.

Uma aba especial para o MM Live (com o vídeo) também aparecerá em nosso app, um pouco antes e até um pouco depois do evento.

Twitter

Para quem n√£o puder acompanhar tudo em detalhes durante a keynote, publicaremos no Twitter em @MacMagazine os principais destaques do que for sendo anunciado por l√°.

Não queremos inundar timelines alheias à toa, então a ideia é só postar alguns tweets principais durante todo o evento mesmo.

Artigos completos

Obviamente, enquanto tudo isso acima acontece em tempo real durante a apresentação da Apple, teremos uma equipe trabalhando intensamente em artigos completos e detalhados sobre tudo o que for anunciado e o que mais rolar no dia aqui para o site.

Embora a keynote em si dure entre 1h e 2h, normalmente, a nossa cobertura se estende at√© tarde da noite ‚ÄĒ a depender do volume de novidades, √© claro.

Podcast

Gravaremos a edi√ß√£o #428 do MacMagazine no Ar na quinta-feira da semana que vem, dia 10 de junho, come√ßando pontualmente √†s 18h. Muito provavelmente, participar√£o o trio completo ‚ÄĒ Rafael Fischmann, Eduardo Marques e Breno Masi ‚ÄĒ e o convidado especial Guilherme Rambo.

Vocês poderão acompanhar a gravação ao vivo pelo YouTube, ou então aguardar a versão editada que sairá até a noite de sexta-feira (11/6).

Tíquete para o Wallet

Como também já é tradição, criamos um tíquete que vocês podem colocar no app Wallet do iPhone a fim de serem informados um pouco antes de o evento especial começar.

Adicione-o clicando/tocando a seguir:

MM Live de MacMagazine Tíquete para o Wallet

Requer o iOS 6 ou superior

Compatível com iPhones/iPods touch

Ou escaneie o seguinte c√≥digo QR usando o app C√Ęmera (nativo do iOS):

E a√≠, todos ansiosos pelas novidades?! ūüėČ