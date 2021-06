Espaços do Twitter ganharão guia exclusiva no app para iOS

E as notícias sobre o Twitter não param! Agora há pouco, nós comentamos que a rede social lançou hoje seu mais novo sistema de assinaturas, chamado Twitter Blue (com pastas para organizar tweets favoritos, um novo modo leitura, personalização do app e o especulado recurso de “Desfazer Tweet”).

Agora, tal como apurado pelo TechCrunch, uma atualização do app para iOS está sendo testada por um pequeno grupo de usuários. O foco da nova versão é o mais novo produto da empresa: os Espaços (Spaces), concorrente direto do Clubhouse.

Na prática, o Twitter está testando uma nova guia, exclusiva para a descoberta de salas de bate-papo por áudio. A barra inferior, agora, acomodará cinco ícones em vez de quatro — o ícone dos Espaços ficará entre a lupa (de pesquisa) e o sino (das notificações).

Porém, nem todos verão a atualização de imediato. O TechCrunch estima que pouco mais de 500 pessoas que já haviam testado os Espaços (na versão beta) verão a nova aba, chamada “Descoberta”. Em nota, o Twitter afirmou que a seção mostrará as salas que estão sendo hospedadas apenas por pessoas que você segue, não mais na barra dos Fleets, como se encontram hoje.

Na nova aba, usuários verão as salas que estão atualmente ao vivo com mais detalhes, incluindo os títulos, quem está apresentando e quantas pessoas conhecidas estão participando. A nova área também permitirá que usuários gerenciem lembretes para espaços programados — dessa forma, uma notificação será emitida quando eles estiverem prestes a começar.

Depois que a nova guia Espaços for testada com o grupo beta original, o Twitter expandirá a função para mais pessoas, disse a companhia. Atualmente, apenas usuários com pelo menos 600 seguidores podem iniciar salas de bate-papo.

Parece que o Twitter está, de fato, empenhado a trazer novos recursos num ritmo bem acelerado. Apenas no mês passado, por exemplo, a rede social revelou a “caixinha de gorjetas”, o Espaços em navegadores web/mobile e com hora marcada, perfis mais detalhados, e a volta da verificação de perfis. Muito em breve, reações a tweets e novos alertas contra desinformação também serão lançados.