Facebook anuncia novidades para suas plataformas de negócios e realidade aumentada

O Facebook anunciou ontem, em sua conferência de desenvolvedores F8 Refresh, novidades para as suas principais plataformas — em especial, focadas em empresas e comércios que utilizem o WhatsApp, o Instagram e o Messenger para falar com clientes e realizar negócios.

Vamos conferir os destaques!

WhatsApp Business

As novidades do WhatsApp começam pela API do WhatsApp Business, que ficou muito mais rápida. Em vez de demorar até semanas para fazer os ajustes, agora a função pode ser configurada em meros cinco minutos.

Agora a rede também permitirá que as mensagens automáticas pelo WhatsApp sejam mais personalizadas, tornando-as mais interativas e melhorando a comunicação entre clientes e provedores de serviços. Uma loja poderá, por exemplo, informar ao cliente quando um item estiver disponível novamente de forma muito mais rápida.

A rede também desenvolveu novos menus com opções pré-gravadas pelo vendedor:

Disponibilizamos para as empresas uma nova lista de mensagens que oferece um menu com até dez opções para que os clientes não precisem mais digitar uma resposta. Ao usar o botão de resposta, os clientes poderão selecionar uma das três opções predefinidas pela empresa em sua conta da API do WhatsApp Business.

Connect com Messenger

O Facebook aproveitou para falar sobre a integração e recursos das suas outras redes.

A plataforma de login do Facebook ficará um pouco mais integrada ao Messenger. O chamado Login Connect com Messenger permitirá uma abordagem mais personalizada com clientes.

Ao utilizar a conta do Facebook para fazer login em um site, haverá a opção de autorizar ou não que a empresa/loja lhe mande mensagens pelo Messenger. Se aceito, a empresa poderá entrar em contato com o cliente de uma forma mais rápida, pela plataforma de mensagens.

Além disso, a rede anunciou a abertura da API do Messenger para todos. Isso significa que empresas também poderão utilizar o Messenger integrado ao Instagram para falar com clientes e consumidores. Essa novidade, por sinal, já chegou aqui no Brasil há alguns meses.

Instagram e realidade aumentada

Em relação ao Instagram, a empresa anunciou que o estúdio de criação de efeitos e filtros para os Stories, o chamado Spark AR, não só mais acompanhará os movimentos da cabeça dos usuários como também os do corpo. Essa mudança permitirá a criação de efeitos com maior liberdade e criatividade.

As plataformas do Instagram e do Messenger ganharão também jogos e efeitos interativos para as chamadas de vídeo.

O Facebook ainda disse que essas tecnologias de realidade aumentada (AR) serão utilizadas no futuro em um par de óculos inteligente que a empresa está desenvolvendo.

Enfim, foram diversas novidades apresentadas pelo Facebook — muitas delas focadas na integração das suas plataformas, e outras ligadas àqueles que as usam para realizar negócios.

via Engadget, TechCrunch