iOS 14.7 beta está inutilizando chip de alguns usuários

Mexer com betas é brincar com fogo, e a prova disso é que, logo após o lançamento da segunda versão de testes do iOS 14.7, vários usuários relataram problemas com a ativação de chips (SIM cards) no iPhone.

Naturalmente, um problema desses impede a realização e o recebimento de chamadas/mensagens de texto SMS , então até que a Apple lance uma nova versão beta corrigindo o problema, é indicado que testadores de plantão evitem atualizar seus dispositivos (caso ainda não tenham, é claro).

iOS 14.7 beta 2 está com problemas na ativação do chip.



Honestamente, não sei porque instalo betas ainda… pic.twitter.com/33B9z4114J — Vinícius Porto (@vinnitec) June 2, 2021

Como relatado pelo nosso colaborador Vinícius Porto, mesmo após o downgrade para o iOS 14.6, o problema persistiu. Ao tentar restaurar seu dispositivo para as configurações de fábrica, no entanto, ele ficou preso na tela de ativação do iPhone.

Update 3: inventei de fazer uma restauração limpa, o iPhone não ativa mais, nem Wi-Fi, nem pelo computador, nem reinstalando… o suporte da 🍎 diz pra levar na loja, ou seja, só sexta.



Agora + alguns dias/semanas sem celular.

Moral da história: não instale betas. 🤡 pic.twitter.com/KqEx4mH1er — Vinícius Porto (@vinnitec) June 3, 2021

A Apple ainda não reconheceu e/ou indicou alguma solução para o problema, e a compilação beta atual do iOS 14.7 continua no ar.

iOS 14.6 drenando a bateria?

Como se não bastasse o problema acima, usuários que atualizaram para o iOS 14.6, lançado na semana passada, têm reclamado de outra coisa: consumo de bateria. As informações são do MacRumors.

Um deles publicou, em um tópico sobre o problema no fórum de suporte da Apple, que a bateria do seu iPhone 11 foi drenada em cerca de 16 horas sem ter usado o dispositivo nem um minuto. Outra pessoa afirmou que a atualização esgotou a bateria mais rápido do que sua Smart Battery Case poderia recarregar o iPhone 11 Pro.

Tenho o mesmo problema com meu iPhone 11. Atualizei outro dia e acordei de manhã com ele totalmente sem bateria. Ontem, desliguei o Wi-Fi, o Bluetooth, todas as atualizações de aplicativos em segundo plano e verifiquei se o Acesso Pessoal pessoal estava desligado. Ele foi totalmente carregado às 18h na noite passada e não foi usado. Ele ficou sem bateria por volta das 10h da manhã (então, cerca de 16 horas depois) sem uso nesse meio tempo.

Depois de qualquer atualização do iOS, geralmente é comum notar um consumo da bateria acima do normal nas horas/nos dias seguintes devido a algumas tarefas rodando em segundo plano do sistema. No entanto, o iOS 14.6 foi lançado há mais de uma semana e diversas pessoas continuam a notar o consumo exacerbado da bateria em seus dispositivos.

Se isso realmente estiver relacionado com algum bug no software, a Apple certamente o corrigirá com uma atualização de emergência para o iOS 14.6 — ou então no próprio iOS 14.7. Veremos.