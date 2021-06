Jony Ive contratou ao menos 4 pessoas da Apple para sua empresa

O ex-chefão de design da Apple, Jony Ive, anunciou a sua saída da empresa em junho de 2019 — algo que só aconteceu para valer em novembro daquele ano. Nesse período, muito se especulou sobre sua saída: dizem que ele teria se afastado do dia a dia em 2015, não teria se importado com o lançamento do iPhone X, entre outras coisas — tudo devidamente rebatido por Tim Cook, CEO da empresa.

Fato que é ele não está mais na Apple e abriu a sua própria empresa de design — que prestaria serviços para a Apple e que já fechou uma parceria com o Airbnb. Pois agora, o The Information noticiou que ao menos quatro designers (Wan Is, Chris Wilson, Patch Kessler e Jeff Tiller) que trabalharam com ele na Apple deixaram a empresa para se juntar a Ive na LoveForm.

Wan Si era um veterano da Maçã, com 16 anos de empresa (ele fazia parte da equipe de design de interfaces humanas); Wilson se juntou à Apple em 2007 e trabalhou ao lado de Wan. Eles trabalharam, por exemplo, na tela inicial do watchOS, na interface do app Tempo, nos botões da Central de Controle do iOS, nos ícones do iCloud e do Saúde, entre outras coisas.

Tiller entrou para a Apple em 2017, depois de trabalhar como membro da equipe de comunicação na administração do ex-presidente americano Barack Obama, e era responsável por “assuntos administrativos” dentro da equipe de design da Apple. Já Kessler desempenhou por anos (de 2007 a 2017) o papel de designer de produto na Maçã.

Algo assim está longe de ser incomum: quando a referência de uma equipe tão bem encaixada como a de design da Apple deixa a empresa, é totalmente plausível que outros membros do grupo acompanhem essa pessoa na nova empreitada. Resta saber como Cook e os atuais executivos do alto escalão da Apple se sentem com a perda de talentos desse porte.

