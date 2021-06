Possível novo MacBook Pro de 16″ aparece em registros na China

Existem dois rumores contraditórios sobre a próxima geração de MacBooks Pro.

Em um deles, temos a informação de que as máquinas serão equipadas com telas Mini-LEDs (mesma tecnologia presente na tela do iPad Pro de 12,9″), as quais se tornaram um desafio de fabricação e que, por isso, deverão ficar prontas no terceiro trimestre do ano ou até mesmo apenas em 2022. Já outro rumor diz que poderemos ver novos MacBooks Pro sendo lançados já na WWDC21, na semana que vem.

É claro que as duas coisas poderão acontecer — a Apple pode muito bem lançar novos Macs na semana que vem com tela LCD e, no começo de 2022, apresentar uma nova geração com Mini-LED.

Fato é que, agora, dias antes da abertura da WWDC21, surgiram novos registros na China que podem ser do aguardado novo MacBook Pro de 16″. As descobertas são do MacRumors.

A lista, de 14 de abril, fala de um computador identificado pelo código A2527 (semelhante aos usados pela Maçã), com uma bateria de 8.693mAh/11,45V (também muito parecida com a atual do MBP de 16″, que é de 8.790mAh/11,36V).

E não se preocupe com essa possível redução na bateria: essa diferença de 1,1% (muito provavelmente por conta do redesign da máquina, que tem tudo para ser mais fina e vir com mais conexões, como Thunderbolt, HDMI, MagSafe e slot para cartões SD) não será sentida por usuários já que o chip da Apple é extremamente eficiente. Sem dúvida nenhuma, mesmo com uma bateria menor, esse futuro MacBook Pro de 16″ terá um uso fora da tomada nunca antes visto em um portátil da Apple.

A responsável pelo cadastro das informações é a Sunwoda Electronic, fornecedora da Apple que também registrou há alguns dias dados das possíveis baterias dos “iPhones 13”.

Que venha a nova geração de Macs com chip “M1X”/”M1Z”/”M2″… 😀

