Turbinado, iMac de 21,5″ com Intel derrota iMac com M1

Que o novo iMac de 24 polegadas com chip M1 é uma máquina e tanto (assim como os outros Macs com Apple Silicon), não é uma novidade. De fato, testes com o novo modelo mostraram que ele tem um grande poder de fogo — mas ele não é 100% imbatível, naturalmente.

Apesar de seu desempenho impressionante, o YouTuber Luke Miani demonstrou, em um novo vídeo, que um ‌‌iMac‌‌ de 21,5″ de 2019 com um processador Intel Core i9 pode oferecer desempenho semelhante — ou até melhor — que o novo desktop com chip M1.

Por padrão, o iMac de 21,5″ possui um processador Intel Core i5 (sétima geração) de dois núcleos e 2,3GHz, 8GB de memória DDR4, placa de vídeo Intel Iris Plus Graphics 640 e 256GB de armazenamento. Miani, no entanto, atualizou a máquina com processador Intel Core i9 9900, 32GB de RAM e GPU Radeon Pro 555X.

Com as novas especificações, o iMac de 21,5″ custou ao todo US$1.250. Para comparação, o ‌iMac‌ M1 de 24″ de entrada (com 8GB de RAM) custa US$1.300.

No teste gráficos com o Geekbench 5, o ‌‌iMac com M1‌ superou o modelo de 21,5″ com uma pontuação de 7.700, contra 7.400 pontos no iMac com GPU Radeon Pro 555X. Já nos testes de CPU, o ‌‌iMac‌ de 24″ alcançou 20.000 pontos — bem mais do que o ‌‌iMac‌‌ com Intel, que obteve 15.789 pontos.

Já nos testes computacionais do Cinebench, o iMac com Intel fez 9.214 pontos, contra 7.500 pontos do ‌‌iMac com M1‌. Em um teste de renderização do Blender (que usa o Rosetta 2 para rodar no Apple Silicon, vale notar), o ‌‌iMac de 24″‌ levou cerca de 6 minutos para renderizar um projeto, enquanto o ‌iMac‌ de 21,5″ completou o processo em pouco mais de 3 minutos.

Independentemente dos resultados, penso eu que qualquer usuário estaria muito satisfeito com qualquer um dos dois modelos. 😛

