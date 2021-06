Vídeo: Chipolo ONE Spot, uma boa alternativa ao AirTag

Vocês podem não lembrar, mas antes mesmo de anunciar o AirTag, a Apple abriu a sua plataforma Buscar (Find My) para terceiros e ela mesmo anunciou alguns dos primeiros produtos que entrariam nela.

Publicidade

Entre eles estava o Chipolo ONE Spot, que entrou em pré-venda há poucas semanas. Agora, nós tivemos a oportunidade de testá-lo e trazer todos os detalhes para vocês, em vídeo.

Conforme destacamos no vídeo, o ONE Spot está mais barato do que o AirTag nos Estados Unidos (tanto comprado individualmente quanto no pack de quatro — US$28 e US$90, respectivamente) e seu design já inclui um furinho para que ele seja usado num chaveiro, por exemplo.

A maior vantagem do AirTag em relação a ele talvez seja a presença do chip U1 de banda ultralarga, que possibilita o recurso de Busca Precisa. Por outro lado, o alto-falante do ONE Spot é mais potente — e nós também mostramos isso no vídeo.

E aí, você vai/iria de qual? 😉