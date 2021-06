85% de todos os iPhones em uso já estão no iOS 14

No finalzinho de fevereiro, há pouco mais de três meses, a Apple tinha provido os últimos dados oficiais sobre a adoção do iOS 14 e do iPadOS 14.

Publicidade

Hoje, às vésperas da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021, ela nos atualizou sobre o estado atual da coisa com base em dados obtidos por meio de visitas à App Store até 3 de junho.

Considerando todos os iPhones e iPads em uso, o iOS/iPadOS 14 já está agora instalado em 85% e 79% deles, respectivamente. Se afunilarmos apenas para devices lançados nos últimos quatro anos, as taxas sobem para 90% e 91%.

Aproveitamos e fomos consultar o nosso Google Analytics, também com os últimos dados de acesso ao MacMagazine. Entre vocês, no universo de usuários do iOS/iPadOS, 95%(!) estão na versão 14. Só das últimas, a 14.6 e a 14.7 beta, já são quase 31%. 👏🏼

Obviamente, tudo começará a mudar a partir da próxima segunda-feira (7/6), quando a Apple apresentará e provavelmente liberará as primeiras versões beta do iOS 15 e do iPadOS 15.